كيف علّق رئيس وزراء قطر على اعتذار نتنياهو؟

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الأولوية الرئيسية لبلاده بعد حماية الدولة هي كيفية المساهمة في إنهاء الحرب، مشددًا على أن اعتذار نتنياهو ليس تفضلاً، بل حق أساسي، مع التأكيد على التعهد بعدم الاعتداء على قطر مجددًا.وأشار في مقابلة مع قناة " " إلى أن مصر وتركيا تشاركان في اجتماعات اليوم مع بهدف التوصل إلى أفضل الحلول، مضيفًا أن الخطة المقترحة لا تزال في بداياتها وتحتاج إلى تطوير، مع السعي لإنشاء مسار يحفظ حقوق الفلسطينيين.وأوضح أن الإدارة في غزة مذكورة ضمن الخطة وستناقش الأمور مع ، مؤكدًا أن هذا الجانب لا يخص مباشرة، وأن وقف الحرب هو بند واضح ضمن الخطة، فيما تتطلب مسألة الانسحاب بعض التوضيحات التي يجب مناقشتها.وأشار أيضًا إلى أنه في حال قبول الخطة، فإن والإسلامية ترحب بالمشاركة في أي خطوات تدعم الفلسطينيين.