عربي-دولي

بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.. هل هناك خطر من حدوث تسونامي؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:40
Doc-P-1423674-638948621920291082.webp
Doc-P-1423674-638948621920291082.webp photos 0
ضرب زلزال قوي سواحل وسط الفلبين مساء الثلاثاء، بلغت شدته 6.9 درجة وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، دون تسجيل إصابات.
ونفى مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أي خطر من موجات مد بحري، مؤكداً عدم الحاجة لاتخاذ أي تدابير احترازية.

وعبّر شهود العيان عن قوة الهزة، إذ ذكر جوي ليغيد، عنصر إطفاء في سان فرناندو بجزيرة سيبو: "شعرنا بالاهتزاز بقوة، حتى إن مركز الإطفاء اهتز بالكامل، لكننا بخير الآن". فيما قال مارثام باسيلان (25 عاماً) من منتجع بانتايان إنه شاهد تساقط حجارة من كنيسة البلدة عند وقوع الزلزال دون إصابات.

وقالت أغنيس ميرزا (65 عاماً) من سكان بانتايان: "شعرت وكأن الأرض ستبتلعنا، المرة الأولى في حياتي التي أختبر فيها شيئاً كهذا"، مضيفة أن جيرانها هرعوا هاربين بينما احتمت مساعدتاها تحت الطاولة كما تعلمتا في الكشافة.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تكثر الزلازل والبراكين، ومع أن معظم الهزات تكون ضعيفة، فإن الزلازل القوية تبقى محتملة من دون إمكانية التنبؤ بموعدها أو مكانها.
