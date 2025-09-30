ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي

ارتفعت الأسهم إلى مستوى قياسي، معززة صعودها للربع الخامس على التوالي، مع مراهنة المستثمرين على أن خطة من 20 نقطة اتفق عليها رئيس الوزراء والرئيس الأميركي قد تعجل بإنهاء الحرب في غزة.

Advertisement

وارتفع مؤشر بورصة 35 بنسبة 2.8%، مسجلاً أكبر ارتفاع عالمي يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر بورصة 35 بنسبة 2.8%، مسجلاً أكبر ارتفاع عالمي يوم الثلاثاء.

وقادت هذه المكاسب أسهم شركة تيفا للصناعات الدوائية، وشركة المالية المحدودة، وبنك هبوعليم، مما يشير إلى ارتفاع واسع النطاق.

وارتفعت 6 من كل 7 أسهم مدرجة في المؤشر، وتجاوزت أحجام التداول متوسط 100 يوم بنسبة 46%.