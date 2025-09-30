Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي

Lebanon 24
30-09-2025 | 14:51
ارتفعت الأسهم الإسرائيلية إلى مستوى قياسي، معززة صعودها للربع الخامس على التوالي، مع مراهنة المستثمرين على أن خطة من 20 نقطة اتفق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعجل بإنهاء الحرب في غزة.
وارتفع مؤشر بورصة تل أبيب 35 بنسبة 2.8%، مسجلاً أكبر ارتفاع عالمي يوم الثلاثاء.
 
وقادت هذه المكاسب أسهم شركة تيفا للصناعات الدوائية، وشركة فينيكس المالية المحدودة، وبنك هبوعليم، مما يشير إلى ارتفاع واسع النطاق.
 
وارتفعت 6 من كل 7 أسهم مدرجة في المؤشر، وتجاوزت أحجام التداول متوسط 100 يوم بنسبة 46%.

