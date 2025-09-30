Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: خطة واشنطن لإطلاق الرهائن تحقق أهدافنا

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:15
Doc-P-1423696-638948662709358738.jpg
Doc-P-1423696-638948662709358738.jpg photos 0
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "توصلنا في واشنطن إلى خطة لإطلاق الرهائن وتحقيق أهدافنا للحرب".
أضاف نتنياهو: "سأبلغ أعضاء الحكومة بتفاصيل خطة ترامب".
وأشار الى أن "خطة ترامب تحقق أهدافنا للحرب". (الجزيرة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

إسرائيل

الجزيرة

واشنطن

