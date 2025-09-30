Advertisement

عربي-دولي

للرد على خطة ترامب.. هل ستكون غزة أو قطر صاحبة القرار النهائي؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:00
Doc-P-1423698-638948664004666631.jpg
Doc-P-1423698-638948664004666631.jpg photos 0
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن على حركة حماس تقديم ردها على الخطة المطروحة خلال 3 إلى 4 أيام، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مركز الثقل في اتخاذ القرار سينتقل من قطر إلى غزة.
وأوضحت القناة أن القيادة العسكرية في غزة ستلعب الدور الحاسم، حيث سيقرر القادة العسكريون ما إذا كانت الحركة ستواصل القتال أم ستسعى لإنهاء الحرب. وأشارت إلى أن الشخصية الأبرز المتوقع أن تحسم القرار هي رائد سعد، أحد كبار قادة الجناح العسكري في غزة، والذي يتمتع بثقل كبير وخبرة طويلة.

ورائد سعد هو أول من أنشأ لواء غزة، الأكبر والأهم بين ألوية حماس، ثم أصبح رئيس شعبة العمليات تحت قيادة محمد الضيف، وكان من المخططين الرئيسيين لهجوم 7 تشرين الأول. كما يُعتبر سعد محوريًا في تطوير عقيدة القتال لدى الحركة، من بناء منظومة الصواريخ وتشغيل الصواريخ المضادة للدروع إلى استخدام الأنفاق في العمليات العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف سعد في 22 حزيران 2024 بغارة دقيقة على مخيم الشاطئ شمال غزة، لكنها فشلت في اغتياله. وبحسب التقديرات، فإن القرار النهائي بشأن الرد على الخطة سيُتخذ أولًا في غزة، ثم يُنقل إلى قطر، مؤكدة أن غزة هي من ستقرر مستقبل المواجهة. (سكاي نيوز)
