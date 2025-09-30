للرد على خطة ترامب.. هل ستكون غزة أو قطر صاحبة القرار النهائي؟

Advertisement

بعد إعلان الرئيس الأميركي ، أن على حركة تقديم ردها على الخطة المطروحة خلال 3 إلى 4 أيام، كشفت القناة 12 أن مركز الثقل في اتخاذ القرار سينتقل من قطر إلى غزة.وأوضحت القناة أن في غزة ستلعب الدور الحاسم، حيث سيقرر العسكريون ما إذا كانت الحركة ستواصل القتال أم ستسعى لإنهاء الحرب. وأشارت إلى أن الشخصية الأبرز المتوقع أن تحسم القرار هي رائد سعد، أحد كبار قادة الجناح العسكري في غزة، والذي يتمتع بثقل كبير وخبرة طويلة.ورائد سعد هو أول من أنشأ لواء غزة، الأكبر والأهم بين ألوية حماس، ثم أصبح رئيس شعبة العمليات تحت قيادة ، وكان من المخططين الرئيسيين لهجوم 7 تشرين الأول. كما يُعتبر سعد محوريًا في تطوير عقيدة القتال لدى الحركة، من بناء منظومة الصواريخ وتشغيل الصواريخ المضادة للدروع إلى استخدام الأنفاق في العمليات العسكرية.وكان الجيش استهدف سعد في 22 حزيران 2024 بغارة دقيقة على مخيم الشاطئ شمال غزة، لكنها فشلت في اغتياله. وبحسب التقديرات، فإن القرار النهائي بشأن الرد على الخطة سيُتخذ أولًا في غزة، ثم يُنقل إلى قطر، مؤكدة أن غزة هي من ستقرر مستقبل المواجهة. (سكاي نيوز)