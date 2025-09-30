لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي

Advertisement

وبحسب التقرير، يخصص الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في خطوة تعكس التوجه نحو اقتناء منازل للعطلات أو مساكن ثانية. كما أظهر المسح، الذي أجري بالتعاون مع "يوغوف" وشمل 264 من أصحاب الثروات العالية في والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن نصف المشاركين تقريباً يرغبون في شراء عقار بمصر.تأتي هذه الاستثمارات الخاصة في وقت سجلت فيه مصر 41.5 مليار دولار استثمارات عربية خلال العام المالي 2023-2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدرتها بـ 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع "رأس " الذي جذب وحده 35 مليار دولار. تلتها السعودية باستثمارات قاربت 775 مليون دولار، ثم قطر بحوالي 618 مليون دولار.وبحسب "نايت فرانك"، فإن إجمالي رأس المال الخاص المتجه نحو السوق السكنية المصرية يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، ما يرسّخ جاذبية مصر كوجهة مفضلة لشراء العقارات الفاخرة بين المستثمرين الخليجيين الباحثين عن فرص جديدة وآمنة. (الشرق)