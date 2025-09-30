26
إقتصاد
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد السوق العقارية
المصرية
طفرة في الاهتمام
الخليجي
، إذ كشف تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" الاستشارية أن أثرياء
الخليج
يخططون لضخ 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية بمصر خلال عام 2025، مع تصدّر الإماراتيين والسعوديين قائمة المستثمرين.
وبحسب التقرير، يخصص الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في خطوة تعكس التوجه نحو اقتناء منازل للعطلات أو مساكن ثانية. كما أظهر المسح، الذي أجري بالتعاون مع "يوغوف" وشمل 264 من أصحاب الثروات العالية في
السعودية
والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن نصف المشاركين تقريباً يرغبون في شراء عقار بمصر.
تأتي هذه الاستثمارات الخاصة في وقت سجلت فيه مصر 41.5 مليار دولار استثمارات عربية خلال العام المالي 2023-2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدرتها
الإمارات
بـ 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع "رأس
الحكمة
" الذي جذب وحده 35 مليار دولار. تلتها السعودية باستثمارات قاربت 775 مليون دولار، ثم قطر بحوالي 618 مليون دولار.
وبحسب "نايت فرانك"، فإن إجمالي رأس المال الخاص المتجه نحو السوق السكنية المصرية يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، ما يرسّخ جاذبية مصر كوجهة مفضلة لشراء العقارات الفاخرة بين المستثمرين الخليجيين الباحثين عن فرص جديدة وآمنة. (الشرق)
