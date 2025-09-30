Advertisement

إقتصاد

لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1423710-638948691079533921.png
Doc-P-1423710-638948691079533921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد السوق العقارية المصرية طفرة في الاهتمام الخليجي، إذ كشف تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" الاستشارية أن أثرياء الخليج يخططون لضخ 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية بمصر خلال عام 2025، مع تصدّر الإماراتيين والسعوديين قائمة المستثمرين.
Advertisement

وبحسب التقرير، يخصص الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في خطوة تعكس التوجه نحو اقتناء منازل للعطلات أو مساكن ثانية. كما أظهر المسح، الذي أجري بالتعاون مع "يوغوف" وشمل 264 من أصحاب الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن نصف المشاركين تقريباً يرغبون في شراء عقار بمصر.

تأتي هذه الاستثمارات الخاصة في وقت سجلت فيه مصر 41.5 مليار دولار استثمارات عربية خلال العام المالي 2023-2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدرتها الإمارات بـ 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع "رأس الحكمة" الذي جذب وحده 35 مليار دولار. تلتها السعودية باستثمارات قاربت 775 مليون دولار، ثم قطر بحوالي 618 مليون دولار.

وبحسب "نايت فرانك"، فإن إجمالي رأس المال الخاص المتجه نحو السوق السكنية المصرية يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، ما يرسّخ جاذبية مصر كوجهة مفضلة لشراء العقارات الفاخرة بين المستثمرين الخليجيين الباحثين عن فرص جديدة وآمنة. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الوزراء العماني: أمن دولة قطر هو من أمن الخليج بل والأمن العربي والإسلامي كله
lebanon 24
01/10/2025 01:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف مساكن شمالي خانيونس بالتزامن مع غارات على المدينة
lebanon 24
01/10/2025 01:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان شارك في "الملتقى العربي الثاني للتعلم مدى الحياة" في القاهرة
lebanon 24
01/10/2025 01:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: القوات الأميركية نفذت هذا الصباح ضربة ثانية على فنزويلا بناء على أوامر مني
lebanon 24
01/10/2025 01:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

هذا البلد

الإمارات

السعودية

ألمانيا

المملكة

المصرية

الخليجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24