إقتصاد
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
Lebanon 24
30-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن إغلاق الحكومة الفيدرالية "مرجح على الأرجح" مع اقتراب نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء، بعد فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن حزمة التمويل.
وأوضح
ترامب
من
المكتب البيضاوي
: "لا شيء حتمي، لكن من المحتمل أن يحدث، لأن
الديمقراطيين
يريدون تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما سيدمر الرعاية الصحية للجميع"، مضيفاً أن الجمهوريين لا يسعون إلى الإغلاق، لكنه حذر من عواقب سياسية وإدارية سيتحملها
الديمقراطيون
.
ويصر الديمقراطيون على توسيع الإعانات بموجب "قانون الرعاية الصحية الميسرة" لتشمل شريحة أوسع من
الأميركيين
، فيما يرفض الجمهوريون إدراج المهاجرين غير الشرعيين ضمن التغطية.
ومع بقاء ساعات قليلة على الموعد النهائي لتمويل الحكومة، لم يظهر أي مؤشر على تنازل من أي طرف، ما يرفع احتمالات دخول
الولايات المتحدة
في إغلاق حكومي جديد.
