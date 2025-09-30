ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات

Advertisement

وأوضح من : "لا شيء حتمي، لكن من المحتمل أن يحدث، لأن يريدون تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما سيدمر الرعاية الصحية للجميع"، مضيفاً أن الجمهوريين لا يسعون إلى الإغلاق، لكنه حذر من عواقب سياسية وإدارية سيتحملها .ويصر الديمقراطيون على توسيع الإعانات بموجب "قانون الرعاية الصحية الميسرة" لتشمل شريحة أوسع من ، فيما يرفض الجمهوريون إدراج المهاجرين غير الشرعيين ضمن التغطية.ومع بقاء ساعات قليلة على الموعد النهائي لتمويل الحكومة، لم يظهر أي مؤشر على تنازل من أي طرف، ما يرفع احتمالات دخول في إغلاق حكومي جديد.