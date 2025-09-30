Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. لحظة اعتذار نتنياهو من قطر

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:06
نشر البيت الأبيض صورا من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اعتذار الأخير لدولة قطر عن قصف الدوحة.
وأعلن البيت الأبيض يوم أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".

ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية القطرية، عن أن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 

