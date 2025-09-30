بالصور.. لحظة اعتذار نتنياهو من قطر

Advertisement

نشر صورا من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين خلال اعتذار الأخير لدولة قطر عن قصف الدوحة.وأعلن البيت الأبيض يوم أمس الاثنين، أن عبر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في ".ومن جانبها، أفادت القطرية، عن أن قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأميركي بين رئيس الوزراء عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.