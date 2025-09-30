روسيا تخشاها.. صواريخ قد تمتلكها أوكرانيا ستغير مجرى الحرب

تعتبر صواريخ توماهوك الأميركية بالنسبة لروسيا "خطًا أحمر" في سياق الحرب الأوكرانية، إذ ترى أن حصول كييف على هذه الصواريخ بعيدة المدى يشكل تدخلاً مباشراً من في الصراع. ففي الوقت الذي طلب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نظيره الأميركي تزويد بلاده بهذه الصواريخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت موسكو أنها تراقب الأمر عن كثب، محذرة من أن مثل هذه الخطوة لن تغيّر قواعد الحرب لكنها ستجعل طرفًا مباشرًا فيها.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن المسألة تتعلق بهوية مُشغّل الصواريخ، متسائلاً عمّا إذا كان الأوكرانيون وحدهم من سيطلقونها، أم أن الجنود سيشاركون في عملية الإطلاق وتحديد الأهداف، وهو ما تعتبره موسكو تجاوزًا للخطوط الحمراء. كما حذّر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف عبر "تيليغرام" من أن هذا النوع من التدخل قد يقود إلى حرب بأسلحة دمار شامل.



أهمية التوماهوك بالنسبة لأوكرانيا تكمن في قدرتها على توسيع نطاق ضرباتها في العمق الروسي، بما يشمل القواعد العسكرية ومراكز القيادة والبنية التحتية اللوجستية، وهو ما يفسر إصرار كييف على الحصول عليها رغم امتلاكها صواريخ بريطانية وفرنسية وأخرى أمريكية أقل مدى وتأثيرًا. في المقابل، لم تُخف مخاوفها من أن يشكل الأمر خطوة نحو تصعيد أكبر، خاصة أنها كانت قد اعتبرت في وقت سابق أن توفير بيانات استخباراتية أو استهداف مباشر عبر أسلحة غربية يمثل عبورًا لخطوطها الحمراء.



ما الذي يقلق روسيا؟



مدى الصواريخ: توماهوك قادرة على ضرب أهداف داخل روسيا على مسافة تتراوح بين 1250 و2500 كلم، ما يعني أن البنية التحتية العسكرية واللوجستية في العمق الروسي تصبح عرضة للهجوم.



هوية المُشغّل: الكرملين يشكك في قدرة على تشغيل الصواريخ وحدها، ويرى أن تشغيلها أو تحديد أهدافها من قِبل جنود أميركيين سيعني عبور خط أحمر واضح.



تصعيد استراتيجي: موسكو لمّحت أكثر من مرة إلى أن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى قد يدفعها إلى إعادة نشر أسلحة نووية متوسطة المدى قرب .

بالنسبة لروسيا، تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا لا يتعلق فقط بالسلاح نفسه، بل بما يرمز إليه من تغيير نوعي في انخراط الولايات المتحدة. هذا يفسر وصفه بـ"الخط الأحمر" الذي قد يقود إلى تصعيد غير مسبوق.