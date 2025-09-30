Advertisement

عربي-دولي

من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1423721-638948717415666364.png
Doc-P-1423721-638948717415666364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلق بارون، الابن الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، طابقاً كاملاً في برج ترامب مؤخراً من أجل موعد غرامي خاص، بحسب تقرير.
Advertisement
 
وقال مصدر لموقع Page Six إن اللقاء الرومانسي في منزله، داخل المبنى الفخم في الجادة الخامسة الذي يحمل اسمه، كان لأسباب أمنية فقط.
 
وأضاف المصدر أن الطالب الجامعي البالغ من العمر 19 عامًا كان لديه طابق كامل من المبنى مغلقًا أمام الآخرين.
 
لم تُنشر أي تفاصيل عن هوية الشخص الذي التقى به أو ما إذا كان الابن الأصغر للرئيس على علاقة.
 
وفي العام الماضي، انتقل بارون من بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مسكن عائلته في برج ترامب لبدء الدراسة الجامعية في المدينة، على الرغم من أن تفاعلاته مع أقرانه كانت محدودة بسبب مكانته الاجتماعية. (اندبندنت)
 
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة على متن طائرة... هذا ما فعله إبن الـ13 عاماً
lebanon 24
01/10/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فازت بجائزة "غرامي"... وفاة أسطورة موسيقى الريف (صورة)
lebanon 24
01/10/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما كشفه ابن فضل شاكر عن نية والده تسليم نفسه للقضاء
lebanon 24
01/10/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع
lebanon 24
01/10/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ولاية فلوريدا

دونالد ترامب

برج ترامب

الرومان

فلوريدا

رومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
16:00 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24