من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب

أغلق بارون، الابن الأصغر للرئيس الأميركي ، طابقاً كاملاً في مؤخراً من أجل موعد غرامي خاص، بحسب تقرير.

وقال مصدر لموقع Page Six إن اللقاء الرومانسي في منزله، داخل المبنى الفخم في الجادة الخامسة الذي يحمل اسمه، كان لأسباب أمنية فقط.

وأضاف المصدر أن الطالب الجامعي البالغ من العمر 19 عامًا كان لديه طابق كامل من المبنى مغلقًا أمام الآخرين.

لم تُنشر أي تفاصيل عن هوية الشخص الذي التقى به أو ما إذا كان الابن الأصغر للرئيس على علاقة.

وفي العام الماضي، انتقل بارون من بالم بيتش بولاية إلى مسكن عائلته في برج لبدء الدراسة الجامعية في المدينة، على الرغم من أن تفاعلاته مع أقرانه كانت محدودة بسبب مكانته الاجتماعية. (اندبندنت)