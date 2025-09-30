الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟

Advertisement

وسجلت البيانات حركة عشرات الطائرات العاملة بالتزود بالوقود في 30 أيلول 2025، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات النشر من هذا النوع في الأشهر الأخيرة. وتم تحويل مسار بعض الطائرات من قاعدة "رايف ميلدنهال" في بريطانيا إلى قاعدة "بريستويك" بسبب الظروف الجوية، قبل أن تتوجه إلى قطر.وتزامنت هذه الحركة مع انعقاد قمة عسكرية سرية على مستوى عال في "كوانتيكو" الأميركية، وتصاعد التوترات مع ، مما دفع مراقبين إلى التكهن باحتمال تحضير لعمل عسكري أميركي أو لحلف الناتو، ولم يصدر البنتاغون أي تعليق رسمي على عملية النشر أو أهدافها.يذكر أن طائرات KC-135 تُعد عماد أسطول التزود بالوقود الجوي للقوات الجوية الأميركية، وهي ضرورية لدعم المقاتلات والقاذفات في العمليات الطويلة المدى. كما انضمت إليها في هذه المهمة طائرة KC-46A Pegasus الأكثر تطورا. ويشير النشر الواسع للناقلات تجاه قاعدة العديد، المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، إلى أن الأمر يتجاوز مجرد مناورة روتينية.ويذكر المراقبون بأن طفرات مماثلة في نشر طائرات التزود بالوقود سبقت عمليات عسكرية في الماضي، مثل الضربات الأميركية على مواقع في العراق عام 2019. كما نفذت بالفعل ضربات على المنشآت النووية في وقت سابق من هذا العام، وقد يشير نشرها الأخير لطائرات Stratotankers إلى قطر إلى أن تستعد مرة أخرى لضربات محتملة ضد إيران.وأضافت الحوادث الإقليمية في مضيق هرمز وزيادة اختبار الصواريخ إلى القلق بين حلفاء الخليج، مع استضافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن والاستعداد لقمة مغلقة مع أكثر من 300 جنرال وأميرال، بعضهم مسحوب من مسارح الحرب النشطة، فإن التوقيت الاستراتيجي يشير بقوة إلى أن التخطيط التشغيلي جارٍ، من المحتمل أن يستهدف التهديدات أو القدرات الإيرانية.ويحمل هذا النشر تداعيات جيوسياسية كبيرة.ومن الناحية الاستراتيجية، تُشكل هذه الخطوة ضغطا على طهران في دبلوماسيتها السرية الجارية، وتُظهر عزما على اتخاذ إجراءات استباقية من قبل أو الناتو. (روسيا اليوم)