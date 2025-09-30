Advertisement

عربي-دولي

"أكسيوس" يكشف ما طلبته قطر ومصر وتركيا من "حماس"

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1423730-638948734139050260.png
Doc-P-1423730-638948734139050260.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن قطر ومصر وتركيا حثّت حركة "حماس" على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
Advertisement
 
ووفق المصادر، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث اجتماعين مع قادة "حماس" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع قوله: "بينما كان ترامب يعرض خطته على العالم، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد يعرضانها على قادة حماس في الدوحة، وحثّ كلاهما الحركة على قبولها".

وأوضح المصدر أن آل ثاني أبلغ قادة "حماس" أن هذا "أفضل اتفاق استطاع الحصول عليه لهم، وأن فرص تحسينه ضئيلة". كما أكد رئيس الوزراء القطري بحسب المصدر، أن محادثاته مع ترامب "جعلته يثق بأن الرئيس الأميركي جاد في إنهاء الحرب، وهو ما اعتبره ضمانة قوية بما يكفي لحماس". وأكد قادة "حماس" لآل ثاني أنهم "سيدرسون الاقتراح بحسن نية".

وتابع المصدر: "التقى آل ثاني ورشاد مجددا بقادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء، وهذه المرة برفقة مدير المخابرات التركية إبراهيم قالن". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
موقع "أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
01/10/2025 01:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا
lebanon 24
01/10/2025 01:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية
lebanon 24
01/10/2025 01:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قطر... هل تستهدف إسرائيل قادة "حماس" في لبنان وتركيا؟
lebanon 24
01/10/2025 01:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

روسيا اليوم

التركية

المصرية

دونالد

التركي

ترامب

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
16:00 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24