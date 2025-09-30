"أكسيوس" يكشف ما طلبته قطر ومصر وتركيا من "حماس"

Advertisement

ووفق المصادر، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث اجتماعين مع قادة "حماس" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع قوله: "بينما كان يعرض خطته على العالم، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات حسن رشاد يعرضانها على قادة حماس في الدوحة، وحثّ كلاهما الحركة على قبولها".وأوضح المصدر أن آل ثاني أبلغ قادة "حماس" أن هذا "أفضل اتفاق استطاع الحصول عليه لهم، وأن فرص تحسينه ضئيلة". كما أكد رئيس الوزراء القطري بحسب المصدر، أن محادثاته مع ترامب "جعلته يثق بأن الرئيس الأميركي جاد في إنهاء الحرب، وهو ما اعتبره ضمانة قوية بما يكفي لحماس". وأكد قادة "حماس" لآل ثاني أنهم "سيدرسون الاقتراح بحسن نية".وتابع المصدر: "التقى آل ثاني ورشاد مجددا بقادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء، وهذه المرة برفقة مدير المخابرات إبراهيم قالن". (روسيا اليوم)