26
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"أكسيوس" يكشف ما طلبته قطر ومصر وتركيا من "حماس"
Lebanon 24
30-09-2025
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن قطر ومصر وتركيا حثّت حركة "
حماس
" على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب في غزة.
Advertisement
ووفق المصادر، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث اجتماعين مع قادة "حماس" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع قوله: "بينما كان
ترامب
يعرض خطته على العالم، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات
المصرية
حسن رشاد يعرضانها على قادة حماس في الدوحة، وحثّ كلاهما الحركة على قبولها".
وأوضح المصدر أن آل ثاني أبلغ قادة "حماس" أن هذا "أفضل اتفاق استطاع الحصول عليه لهم، وأن فرص تحسينه ضئيلة". كما أكد رئيس الوزراء القطري بحسب المصدر، أن محادثاته مع ترامب "جعلته يثق بأن الرئيس الأميركي جاد في إنهاء الحرب، وهو ما اعتبره ضمانة قوية بما يكفي لحماس". وأكد قادة "حماس" لآل ثاني أنهم "سيدرسون الاقتراح بحسن نية".
وتابع المصدر: "التقى آل ثاني ورشاد مجددا بقادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء، وهذه المرة برفقة مدير المخابرات
التركية
إبراهيم قالن". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
موقع "أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
موقع "أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة
01/10/2025 01:13:24
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا
01/10/2025 01:13:24
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية
01/10/2025 01:13:24
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قطر... هل تستهدف إسرائيل قادة "حماس" في لبنان وتركيا؟
Lebanon 24
بعد قطر... هل تستهدف إسرائيل قادة "حماس" في لبنان وتركيا؟
01/10/2025 01:13:24
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
روسيا اليوم
التركية
المصرية
دونالد
التركي
ترامب
روسيا
قد يعجبك أيضاً
الإعدام غيابياً لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق
Lebanon 24
الإعدام غيابياً لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق
16:52 | 2025-09-30
30/09/2025 04:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تدعو حماس لتقبّل الواقع: "لقد خسرتم"
Lebanon 24
فرنسا تدعو حماس لتقبّل الواقع: "لقد خسرتم"
16:45 | 2025-09-30
30/09/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
16:30 | 2025-09-30
30/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب
Lebanon 24
من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب
16:24 | 2025-09-30
30/09/2025 04:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. لحظة اعتذار نتنياهو من قطر
Lebanon 24
بالصور.. لحظة اعتذار نتنياهو من قطر
16:06 | 2025-09-30
30/09/2025 04:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-09-30
الإعدام غيابياً لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق
16:45 | 2025-09-30
فرنسا تدعو حماس لتقبّل الواقع: "لقد خسرتم"
16:30 | 2025-09-30
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
16:24 | 2025-09-30
من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب
16:06 | 2025-09-30
بالصور.. لحظة اعتذار نتنياهو من قطر
16:00 | 2025-09-30
روسيا تخشاها.. صواريخ قد تمتلكها أوكرانيا ستغير مجرى الحرب
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24