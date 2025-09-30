في إندونيسيا.. 100 طالب تحت أنقاض مدرسة منهارة

Advertisement

أعلنت السلطات ، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مأساوية لحادث انهيار مدرسة إسلامية داخلية في ولاية جاوة الشرقية، حيث لا يزال نحو 91 طالبًا عالقين تحت الركام الخرساني، بعد مرور يومين على الكارثة التي وقعت الاثنين.ووفق المعطيات الرسمية، فإن المبنى المنهار هو مدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية، التي كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة. وقد انهار السقف بشكل مفاجئ فوق مئات الأشخاص، معظمهم مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر داخل قاعة الصلاة.وأفادت لإدارة أن فرق الإنقاذ، التي يزيد عدد عناصرها عن 300 منقذ، تعمل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء بلا توقف بحثًا عن ناجين. كما أكدت تسجيل ثلاث وفيات على الأقل بين الطلاب، وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين بجروح متفاوتة.وكانت الوكالة قد أعلنت في البداية أن عدد المفقودين يقدَّر بـ38 شخصًا، لكنها عادت وعدلت الرقم مساء الثلاثاء إلى 91 مفقودًا، بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير العائلات التي أبلغت عن أبنائها المختفين.وأثار الحادث موجة صدمة كبيرة في المجتمع الإندونيسي، وسط دعوات إلى محاسبة المسؤولين عن السماح بأعمال بناء غير مرخصة داخل مؤسسات تعليمية، خصوصًا تلك التي تضم مئات الطلبة.