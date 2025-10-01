Advertisement

عربي-دولي

ميونيخ تشهد انفجارات وإطلاق نار.. الطريق مغلق والشرطة تتحرك بكثافة

Lebanon 24
01-10-2025 | 01:56
أكدت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، أن لا خطر يهدد الجمهور بعد وقوع انفجارات وإطلاق نار أدى إلى إغلاق طريق رئيسي في مدينة ميونيخ.
وانتشر عناصر الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور الرئيسي في المدينة، المعروفة باستضافة مهرجان أكتوبرفست، للسيطرة على الوضع وتأمين المنطقة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الطريق مغلق على نطاق واسع بسبب العمليات المكثفة، مؤكداً أن السلامة العامة للجمهور ليست مهددة حالياً.

وأفادت صحيفة بيلد بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، كما تم العثور على جثة وشخص مصاب بطلقات نارية، فيما لا تزال الملابسات والأسباب غير واضحة حتى الآن. (سكاي نيوز)
