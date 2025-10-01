27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ميونيخ تشهد انفجارات وإطلاق نار.. الطريق مغلق والشرطة تتحرك بكثافة
Lebanon 24
01-10-2025
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الشرطة
الألمانية
اليوم الأربعاء، أن لا خطر يهدد الجمهور بعد وقوع انفجارات وإطلاق نار أدى إلى إغلاق طريق رئيسي في مدينة
ميونيخ
.
Advertisement
وانتشر عناصر الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور
الرئيسي
في المدينة، المعروفة باستضافة مهرجان أكتوبرفست، للسيطرة على الوضع وتأمين المنطقة.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن الطريق مغلق على نطاق واسع بسبب العمليات المكثفة، مؤكداً أن السلامة العامة للجمهور ليست مهددة حالياً.
وأفادت صحيفة
بيلد
بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، كما تم العثور على جثة وشخص مصاب بطلقات نارية، فيما لا تزال الملابسات والأسباب غير واضحة حتى الآن. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
دوي انفجارات في ميونيخ بألمانيا وقوات الشرطة والإطفاء تسرع إلى المكان
Lebanon 24
دوي انفجارات في ميونيخ بألمانيا وقوات الشرطة والإطفاء تسرع إلى المكان
01/10/2025 11:32:36
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
01/10/2025 11:32:36
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات في باريس.. متظاهرون يغلقون الطريق الدائري والشرطة ترد بالقوة
Lebanon 24
اشتباكات في باريس.. متظاهرون يغلقون الطريق الدائري والشرطة ترد بالقوة
01/10/2025 11:32:36
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة ميشغين: اندلاع النيران في كنيسة بعد إطلاق نار
Lebanon 24
شرطة ميشغين: اندلاع النيران في كنيسة بعد إطلاق نار
01/10/2025 11:32:36
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الألمانية
سكاي نيوز
سكاي نيو
شارع لي
باسم ال
الرئيسي
ميونيخ
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال
Lebanon 24
إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال
03:53 | 2025-10-01
01/10/2025 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
Lebanon 24
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
03:43 | 2025-10-01
01/10/2025 03:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
03:30 | 2025-10-01
01/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
03:00 | 2025-10-01
01/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ترفع رسائل قوية وسط سباق تسلح عالمي
Lebanon 24
واشنطن ترفع رسائل قوية وسط سباق تسلح عالمي
02:56 | 2025-10-01
01/10/2025 02:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:53 | 2025-10-01
إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال
03:43 | 2025-10-01
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
03:30 | 2025-10-01
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
03:00 | 2025-10-01
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
02:56 | 2025-10-01
واشنطن ترفع رسائل قوية وسط سباق تسلح عالمي
02:36 | 2025-10-01
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد: العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 11:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24