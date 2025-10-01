ميونيخ تشهد انفجارات وإطلاق نار.. الطريق مغلق والشرطة تتحرك بكثافة

Advertisement

أكدت الشرطة اليوم الأربعاء، أن لا خطر يهدد الجمهور بعد وقوع انفجارات وإطلاق نار أدى إلى إغلاق طريق رئيسي في مدينة .وانتشر عناصر الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور في المدينة، المعروفة باستضافة مهرجان أكتوبرفست، للسيطرة على الوضع وتأمين المنطقة.وذكر متحدث باسم الشرطة أن الطريق مغلق على نطاق واسع بسبب العمليات المكثفة، مؤكداً أن السلامة العامة للجمهور ليست مهددة حالياً.وأفادت صحيفة بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، كما تم العثور على جثة وشخص مصاب بطلقات نارية، فيما لا تزال الملابسات والأسباب غير واضحة حتى الآن. (سكاي نيوز)