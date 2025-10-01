Advertisement

عربي-دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد: العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:36
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارته أمس الثلاثاء قطاع غزة، حيث التقى بمقاتلي وحدات من النخبة، بضرورة اليقظة والاستعداد، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وشدد على ضرورة استعداد الجنود في المواقع الدفاعية، وأكد وجوب تواجد القادة في الصفوف الأمامية.

كما أوضح زامير أهمية الحركة وعدم الجمود في المواقع.

إلى ذلك، أشار إلى أن "العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف. وقال إن "خطط الهجوم للأيام المقبلة أُقِرّت كما خُطّط لها."

يشار إلى أنه وراء التأهب العسكري، إلى جانب احتمال فشل خطة السلام في غزة، سبب آخر، كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين قال مساء الاثنين الماضي انه "إذا لم تُنفَّذ مراحل نزع سلاح القطاع وتفكيك حماس، فستمضي إسرائيل في تنفيذ هذه المهمة".(العربية)
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس أركان الجيش

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

إيال زامير

قطاع غزة

إسرائيل

