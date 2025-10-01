رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد: العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف

Advertisement

حذر ، ، خلال زيارته أمس الثلاثاء ، حيث التقى بمقاتلي وحدات من النخبة، بضرورة اليقظة والاستعداد، وفق ما نقلت صحيفة " ".وشدد على ضرورة استعداد الجنود في المواقع الدفاعية، وأكد وجوب تواجد في الصفوف الأمامية.كما أوضح أهمية الحركة وعدم الجمود في المواقع.إلى ذلك، أشار إلى أن "العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف. وقال إن "خطط الهجوم للأيام المقبلة أُقِرّت كما خُطّط لها."يشار إلى أنه وراء التأهب العسكري، إلى جانب احتمال فشل خطة السلام في غزة، سبب آخر، كشفه حين قال مساء الاثنين الماضي انه "إذا لم تُنفَّذ مراحل نزع سلاح القطاع وتفكيك ، فستمضي في تنفيذ هذه المهمة".(العربية)