27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد: العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف
Lebanon 24
01-10-2025
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
،
إيال زامير
، خلال زيارته أمس الثلاثاء
قطاع غزة
، حيث التقى بمقاتلي وحدات من النخبة، بضرورة اليقظة والاستعداد، وفق ما نقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
".
Advertisement
وشدد على ضرورة استعداد الجنود في المواقع الدفاعية، وأكد وجوب تواجد
القادة
في الصفوف الأمامية.
كما أوضح
زامير
أهمية الحركة وعدم الجمود في المواقع.
إلى ذلك، أشار إلى أن "العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف. وقال إن "خطط الهجوم للأيام المقبلة أُقِرّت كما خُطّط لها."
يشار إلى أنه وراء التأهب العسكري، إلى جانب احتمال فشل خطة السلام في غزة، سبب آخر، كشفه
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
حين قال مساء الاثنين الماضي انه "إذا لم تُنفَّذ مراحل نزع سلاح القطاع وتفكيك
حماس
، فستمضي
إسرائيل
في تنفيذ هذه المهمة".(العربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس
01/10/2025 11:32:50
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على الخطة الجديدة للسيطرة على غزة ونستعد لها وسننفذها بأفضل طريقة ممكنة
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على الخطة الجديدة للسيطرة على غزة ونستعد لها وسننفذها بأفضل طريقة ممكنة
01/10/2025 11:32:50
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تتطلب 6 أشهر ولن تحقق حسمًا.. هذا ما أبلغه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لنتنياهو عن عملية غزة
Lebanon 24
تتطلب 6 أشهر ولن تحقق حسمًا.. هذا ما أبلغه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لنتنياهو عن عملية غزة
01/10/2025 11:32:50
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: نتنياهو طلب من رئيس الأركان تسريع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة وفق الجدول الزمني
Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: نتنياهو طلب من رئيس الأركان تسريع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة وفق الجدول الزمني
01/10/2025 11:32:50
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس أركان الجيش
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
إيال زامير
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال
Lebanon 24
إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال
03:53 | 2025-10-01
01/10/2025 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
Lebanon 24
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
03:43 | 2025-10-01
01/10/2025 03:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
03:30 | 2025-10-01
01/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
03:00 | 2025-10-01
01/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ترفع رسائل قوية وسط سباق تسلح عالمي
Lebanon 24
واشنطن ترفع رسائل قوية وسط سباق تسلح عالمي
02:56 | 2025-10-01
01/10/2025 02:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:53 | 2025-10-01
إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال
03:43 | 2025-10-01
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
03:30 | 2025-10-01
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
03:00 | 2025-10-01
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
02:56 | 2025-10-01
واشنطن ترفع رسائل قوية وسط سباق تسلح عالمي
02:06 | 2025-10-01
إسرائيل.. ترويج روايات دعائية حول أسطول الصمود وهذه الحقيقة!
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24