في ميونيخ.. رجل يفجر منزل عائلته وينتحر وسط انفجارات وإطلاق نار

شهدت مدينة الأربعاء حالة استنفار أمني غير مسبوقة، بعد سلسلة من الانفجارات وإطلاق النار التي هزّت شارع ليرشيناور ، ما أدى إلى انتشار واسع لعناصر الشرطة وقوات الإطفاء في المكان.وأفادت وسائل إعلام ألمانية، من بينها صحيفة ، أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط رجل في تفجير منزل والديه باستخدام أجهزة متفجرة قام بتفخيخها مسبقًا، قبل أن يقدم على إشعال النيران والانتحار داخله. وأكدت المصادر أنه تم العثور على جثة الرجل في مكان الحادث، إلى جانب أصيب بجروح ناجمة عن طلق ناري.الشرطة الألمانية أعلنت عبر منصة "إكس" أن عناصرها عثروا داخل المنزل المحترق على فخاخ متفجرة قابلة للانفجار، ما استدعى الاستعانة بوحدات خاصة متخصصة في نزع فتيل المتفجرات لتأمين الموقع ومنع امتداد الخطر إلى المناطق المحيطة.وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن دوي انفجارات متتالية وإطلاق نار كثيف، تبعها العثور على قتيل ومصاب بطلق ناري في الموقع. ومع ذلك، أوضح متحدث باسم الشرطة أن لا يوجد في الوقت الحالي أي تهديد مباشر على سكان ميونيخ، مطمئنًا المواطنين إلى أن الوضع .في سياق متصل، فتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة ما إذا كان للحادث ارتباط بمهرجان "أكتوبرفست" الشهير، الذي يُقام في المدينة هذه الفترة ويجذب ملايين الزوار. وأشارت في بيانها إلى أنه يجري التدقيق في احتمال وجود صلات بمواقع أخرى، بما في ذلك ساحة تيريزينفيزه حيث يقام المهرجان، الأمر الذي أدى إلى تأجيل افتتاحه مؤقتًا كإجراء احترازي.الحادثة التي صدمت سكان المدينة، أعادت إلى الواجهة المخاوف الأمنية المرتبطة بالفعاليات الكبرى في ، خصوصًا مع اقتراب موسم الاحتفالات الشعبية. ورغم الطابع العائلي للمأساة، إلا أن السلطات الألمانية لا تزال تأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار في انتظار اكتمال التحقيقات.(سكاي نيوز)