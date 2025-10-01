Advertisement

عربي-دولي

غزة تحت الحصار.. تدهور القطاع الصحي وتدمير للمرافق الإغاثية

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:20
قال جمعية الإغاثة الطبية في غزة "إن إغلاق المعابر وحرمان القطاع من الوقود يهدد المستشفيات بالإغلاق".
وأكد "أن تدمير مراكز الإغاثة الطبية قلص خدماتنا إلى أدنى مستوياتها".
وأشار الى "أن المستشفيات تعاني من عجز دائم في الوقود والأدوية ووسائل العلاج".
أضاف: "القصف الإسرائيلي يستهدف مواقع تجمع السكان لإجبارهم على النزوح". (الجزيرة)
