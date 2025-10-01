غزة تحت الحصار.. تدهور القطاع الصحي وتدمير للمرافق الإغاثية

Advertisement

قال الطبية في غزة "إن إغلاق المعابر وحرمان القطاع من الوقود يهدد المستشفيات بالإغلاق".وأكد "أن تدمير مراكز الإغاثة الطبية قلص خدماتنا إلى أدنى مستوياتها".وأشار الى "أن المستشفيات تعاني من عجز دائم في الوقود والأدوية ووسائل العلاج".أضاف: "القصف يستهدف مواقع تجمع السكان لإجبارهم على النزوح". (الجزيرة)