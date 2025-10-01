Advertisement

عربي-دولي

فضيحة كبيرة لـ"الشاباك"... هذا ما حصل مع نتنياهو في الولايات المتّحدة

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:26
Doc-P-1423904-638949185885739615.jpg
Doc-P-1423904-638949185885739615.jpg photos 0
أثار إسرائيليون مخاوف أمنية بعد انتشار صورة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غرفته في أحد فنادق نيويورك.
وأعاد العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي رونين كوهين نشر الصورة عبر حسابه على منصة "أكس" وكتب: "كان من الممكن أن تكون هذه صورة تاريخية أخرى تدل على النقاشات التي أجراها رئيس الوزراء نتنياهو مع مستشاريه في فندق بنيويورك، ساعات عديدة حاسمة قبل أن يسافر لتوقيع الاتفاقية في البيت الأبيض مساء أمس. لكن هذه الصورة التقطها مواطن يقيم في المبنى المقابل مباشرة للفندق".

وأضاف: "دون نوافذ مصفحة، ودون ستائر محصنة، ناهيك عن غرفة داخلية محمية ومحكمة الإغلاق، هكذا جلس رئيس الوزراء نهارا وليلا معرضا لإطلاق النار من قناصة وحتى أسلحة متوسطة… وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اغتيال تشارلي كيرك، في دولة سبق أن حاولوا فيها اغتيال الرئيس ترامب ومع وجود التحريض الشديد ضد رئيس الوزراء في كل مكان… أنا قلق جدا".
 
وكتب آخر معلقا: "يمكنك أيضًا التأكد من أن الدول الأجنبية، سواء أكانت صديقة أم لا، كانت تستمع إلى كل كلمة قيلت هناك، لأن نافذة زجاجية لا تمنع التنصت. إنه فشل أمني من الطراز الأول".
 
 
وقال آخر: "مرة أخرى، فشل الشاباك. أمام رئيس لجهاز الأمن العام الشاباك دافيد زيني الكثير من العمل. الكثير من العمل". (روسيا اليوم) 
 
صورة

