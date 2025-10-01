أثار إسرائيليون مخاوف أمنية بعد انتشار صورة لرئيس الوزراء في غرفته في أحد فنادق .

وأعاد العقيد احتياط في الجيش رونين كوهين نشر الصورة عبر حسابه على منصة "أكس" وكتب: "كان من الممكن أن تكون هذه صورة تاريخية أخرى تدل على النقاشات التي أجراها رئيس الوزراء مع مستشاريه في فندق بنيويورك، ساعات عديدة حاسمة قبل أن يسافر لتوقيع الاتفاقية في مساء أمس. لكن هذه الصورة التقطها مواطن يقيم في المبنى المقابل مباشرة للفندق".



وأضاف: "دون نوافذ مصفحة، ودون ستائر محصنة، ناهيك عن غرفة داخلية محمية ومحكمة الإغلاق، هكذا جلس رئيس الوزراء نهارا وليلا معرضا لإطلاق النار من قناصة وحتى أسلحة متوسطة… وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اغتيال تشارلي كيرك، في دولة سبق أن حاولوا فيها اغتيال الرئيس ومع وجود التحريض الشديد ضد رئيس الوزراء في كل مكان… أنا قلق جدا".

وكتب آخر معلقا: "يمكنك أيضًا التأكد من أن الدول الأجنبية، سواء أكانت صديقة أم لا، كانت تستمع إلى كل كلمة قيلت هناك، لأن نافذة زجاجية لا تمنع التنصت. إنه فشل أمني من الطراز الأول".

وقال آخر: "مرة أخرى، فشل الشاباك. أمام رئيس لجهاز الشاباك دافيد زيني الكثير من العمل. الكثير من العمل". (روسيا اليوم)