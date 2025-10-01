Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة

Lebanon 24
01-10-2025
Doc-P-1423910-638949193243338753.png
Doc-P-1423910-638949193243338753.png photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، فيما كشفت تقارير عن تكثيف روسيا لهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا خلال شهر أيلول الماضي. 
وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة فيربوف، مشيرة إلى أن قواتها تقدمت على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة. 
 
 
وبحسب تحليل فرانس برس للتقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، فإن روسيا أطلقت 5638 مسيّرة بعيدة المدى و185 صاروخا على أوكرانيا في هجمات ليلية خلال أيلول، بزيادة 38% عن آب. (سكاي نيوز عربية) 
 
 

