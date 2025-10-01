القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة

أعلنت سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، فيما كشفت تقارير عن تكثيف لهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة فيربوف، مشيرة إلى أن قواتها تقدمت على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.

وبحسب تحليل فرانس برس للتقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، فإن روسيا أطلقت 5638 مسيّرة بعيدة المدى و185 صاروخا على أوكرانيا في هجمات ليلية خلال أيلول، بزيادة 38% عن آب. (سكاي نيوز عربية)