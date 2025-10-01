بالصور... أمير صربيا تزوّج شابة من عامة الشعب

تزوج الأمير الصربيّ ألكسندر البالغ من العمر 43 عاماً، من طبيبة الأسنان فيسنا يليتش وهي من عامة الشعب، في حفل زفاف جمع بين التقاليد الملكية واللمسات الشخصية، في بلدة فييامانريكي دي لا كونيسا قرب مدينة ، بحضور أفراد العائلة وأعضاء من العائلات الملكية.

والأمير ألكسندر هو الابن الأصغر لولي عهد الأمير ألكسندر والأميرة ماريا دا غلوريا من أورليان-براغانزا، وهو حفيد الملك ، آخر ملوك يوغوسلافيا. (ارم نيوز)