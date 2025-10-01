Advertisement

عربي-دولي

بالصور... أمير صربيا تزوّج شابة من عامة الشعب

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:00
تزوج الأمير الصربيّ ألكسندر البالغ من العمر 43 عاماً، من طبيبة الأسنان فيسنا يليتش وهي من عامة الشعب، في حفل زفاف جمع بين التقاليد الملكية واللمسات الشخصية، في بلدة فييامانريكي دي لا كونيسا قرب مدينة إشبيلية الإسبانية، بحضور أفراد العائلة وأعضاء من العائلات الملكية.
والأمير ألكسندر هو الابن الأصغر لولي عهد صربيا الأمير ألكسندر والأميرة ماريا دا غلوريا من أورليان-براغانزا، وهو حفيد الملك بيتر الثاني، آخر ملوك يوغوسلافيا. (ارم نيوز)
 
 
العروسان
 

