مقتل مرشّح في سوريا... واتّهام هذه الجهّة بالوقوف وراء الجريمة

استيقظت محافظة طرطوس على خبر مقتل المرشح لعضوية الدكتور يونس .

وتعرض الأكاديمي في الهندسة الزراعية حيدر يونس شاهين لعملية اغتيال مساء أمس الثلاثاء، إثر إطلاق مسلّح مجهول النار عليه داخل منزله في قرية ميعار شاكر طرطوس.



وفي حين تداولت أنباء عبر بأن القاتل أطلق رصاصه على الضحية وهرب، أفاد المتحدث باسم السورية البابا بأن الجهات الأمنية تتعامل مع الجريمة.



كما أوضح لـ"العربية"، أنها ستصدر بيانها الرسمي فور الانتهاء من التحقيقات.



بدوره، اتهم مصدر إعلامي حكومي في لوسائل إعلامي محلية، فلول النظام بقتل شاهين.



وأضاف المصدر أن شاهين تم استهدافه من فلول النظام السابق في منزله في قرية معيار شاكر في ريف طرطوس.