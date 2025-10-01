Advertisement

مقتل مرشّح في سوريا... واتّهام هذه الجهّة بالوقوف وراء الجريمة

01-10-2025 | 09:23
استيقظت محافظة طرطوس السورية على خبر مقتل المرشح لعضوية مجلس الشعب الدكتور حيدر يونس شاهين.
وتعرض الأكاديمي في الهندسة الزراعية حيدر يونس شاهين لعملية اغتيال مساء أمس الثلاثاء، إثر إطلاق مسلّح مجهول النار عليه داخل منزله في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس.

وفي حين تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن القاتل أطلق رصاصه على الضحية وهرب، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بأن الجهات الأمنية تتعامل مع الجريمة.

كما أوضح لـ"العربية"، أنها ستصدر بيانها الرسمي فور الانتهاء من التحقيقات.

بدوره، اتهم مصدر إعلامي حكومي في دمشق لوسائل إعلامي محلية، فلول النظام بقتل شاهين.

وأضاف المصدر أن شاهين تم استهدافه من فلول النظام السابق في منزله في قرية معيار شاكر في ريف طرطوس.
 
