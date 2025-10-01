25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حضروا لتنفيذ أعمال عنف خطيرة... دولة أوروبية تعتقل 3 مشتبه بانتمائهم إلى حماس
Lebanon 24
01-10-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
الألمانية
، اليوم الأربعاء، توقيف ثلاثة أجانب في العاصمة
برلين
، يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "
حماس
".
Advertisement
وأوضح الادعاء العام أنّ الموقوفين يواجهون شبهات بالتحضير لتنفيذ أعمال عنف خطيرة، وفق ما أوردت وكالة "
رويترز
".
كما أضاف أن الرجال الثلاثة الموقوفين يشتبه في توريدهم أسلحة نارية وذخائر إلى حماس، من أجل استخدامها في اغتيالات تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو
يهودية
في
ألمانيا
.
مواضيع ذات صلة
المدّعون الفيدراليون الألمان يعلنون اعتقال 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة "حماس" في برلين
Lebanon 24
المدّعون الفيدراليون الألمان يعلنون اعتقال 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة "حماس" في برلين
02/10/2025 01:28:09
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
02/10/2025 01:28:09
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من ساحة مستشفى الحسين في بيت لحم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من ساحة مستشفى الحسين في بيت لحم
02/10/2025 01:28:09
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال مشتبه فيه بتقديم المساعدة لمنفذ العملية عند مفترق بلدة الخضر جنوب بيت لحم
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال مشتبه فيه بتقديم المساعدة لمنفذ العملية عند مفترق بلدة الخضر جنوب بيت لحم
02/10/2025 01:28:09
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الألمانية
ألمانيا
إسرائيل
رويترز
أوروبي
يهودية
يهودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيلون ماسك يقترب من حاجز الـ500 مليار دولار كأعلى ثروة فردية في التاريخ
Lebanon 24
إيلون ماسك يقترب من حاجز الـ500 مليار دولار كأعلى ثروة فردية في التاريخ
16:30 | 2025-10-01
01/10/2025 04:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
16:12 | 2025-10-01
01/10/2025 04:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن محطة نووية!
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن محطة نووية!
16:00 | 2025-10-01
01/10/2025 04:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي يسيطر على "أسطول الصمود العالمي"
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي يسيطر على "أسطول الصمود العالمي"
15:32 | 2025-10-01
01/10/2025 03:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"مناقشات حساسة" في البيت الأبيض
Lebanon 24
"مناقشات حساسة" في البيت الأبيض
14:43 | 2025-10-01
01/10/2025 02:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2025-10-01
إيلون ماسك يقترب من حاجز الـ500 مليار دولار كأعلى ثروة فردية في التاريخ
16:12 | 2025-10-01
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
16:00 | 2025-10-01
انقطاع الكهرباء عن محطة نووية!
15:32 | 2025-10-01
بالصورة... الجيش الإسرائيلي يسيطر على "أسطول الصمود العالمي"
14:43 | 2025-10-01
"مناقشات حساسة" في البيت الأبيض
13:51 | 2025-10-01
روسيا ترفض الاعتراف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24