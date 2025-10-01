Advertisement

عربي-دولي

حضروا لتنفيذ أعمال عنف خطيرة... دولة أوروبية تعتقل 3 مشتبه بانتمائهم إلى حماس

Lebanon 24
01-10-2025 | 11:10
Doc-P-1424045-638949396450567536.jpg
Doc-P-1424045-638949396450567536.jpg photos 0
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، توقيف ثلاثة أجانب في العاصمة برلين، يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "حماس".
وأوضح الادعاء العام أنّ الموقوفين يواجهون شبهات بالتحضير لتنفيذ أعمال عنف خطيرة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".


كما أضاف أن الرجال الثلاثة الموقوفين يشتبه في توريدهم أسلحة نارية وذخائر إلى حماس، من أجل استخدامها في اغتيالات تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.
