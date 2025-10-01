Advertisement

روسيا ترفض الاعتراف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

01-10-2025 | 13:51
أعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين اليوم الأربعاء أن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستطبق هذه الإجراءات.
وقال في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء رئاسة روسيا مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول: "سنعيش في واقعين متوازيين، لأن إعادة فرض العقوبات بالنسبة للبعض حدثت، وبالنسبة لنا لم تحدث".
