في مطار شتوتغارت.. حريق يتسبب في تعليق الرحلات

وقال المتحدث باسم الشركة، إن الركاب لم يتأثروا مباشرة بالحريق، فيما لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن.



وأوضح المتحدث، أن الحريق أدى إلى انقطاع جزئي في الكهربائي بالمطار، ما أثر على أنظمة مثل إضاءة المدرج.



وبحلول وقت متأخر من المساء، أعيد فتح المدرج واستؤنفت رحلات الوصول، بينما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات أخرى مثل نورنبرغ وميونخ وفرانكفورت.

ولم يصب أي من الركاب، غير أن اثنين من رجال الإطفاء نقلا إلى المستشفى للفحص بعد تعرضهما للدخان. (سكاي نيوز عربية)