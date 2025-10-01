25
عربي-دولي
في مطار شتوتغارت.. حريق يتسبب في تعليق الرحلات
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:09
A-
A+
علق
مطار شتوتغارت
في
ألمانيا
رحلاته مؤقتا مساء الأربعاء، بسبب حريق اندلع في أحد المباني التشغيلية بعيدا عن صالات الركاب، وفق ما أفادت به الشركة المشغلة للمطار.
وقال المتحدث باسم الشركة، إن الركاب لم يتأثروا مباشرة بالحريق، فيما لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن.
وتوقفت
حركة الطيران
لمدة ساعة تقريبا، وأعلن تعليق كل الرحلات المغادرة مساء الأربعاء.
وأوضح المتحدث، أن الحريق أدى إلى انقطاع جزئي في
التيار
الكهربائي بالمطار، ما أثر على أنظمة مثل إضاءة المدرج.
وبحلول وقت متأخر من المساء، أعيد فتح المدرج واستؤنفت رحلات الوصول، بينما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات أخرى مثل نورنبرغ وميونخ وفرانكفورت.
ولم يصب أي من الركاب، غير أن اثنين من رجال الإطفاء نقلا إلى المستشفى للفحص بعد تعرضهما للدخان. (سكاي نيوز عربية)
