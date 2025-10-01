Advertisement

عربي-دولي

العدد قد يرتفع أكثر.. عشرات القتلى بانهيار كنيسة في هذا البلد

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1424179-638949829764054482.webp
Doc-P-1424179-638949829764054482.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة مروعة، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات إثر انهيار سقالة داخل كنيسة في إثيوبيا، وفق ما أفاد به مسؤولون يوم الأربعاء.
Advertisement

وقال الطبيب سيوم ألتي، من مستشفى في مدينة أريتي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن مئات المصلين كانوا قد تجمعوا داخل الكنيسة في إقليم أمهرة شمالي البلاد للاحتفال بعيد ديني، رغم أعمال الترميم الجارية.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة صباح أمس الأربعاء، بكنيسة "منجار شنكورا أريرتي مريم" في أمهرة، أثناء تجمع المصلين لحضور حفل سنوي. وكان العديد من المصلين قد صعدوا إلى السقالة الخشبية لمشاهدة لوحة جدارية على السقف، عندما انهارت السقالة فجأة، وفقا لشهود عيان.

وقال ميكياس مبراتو، وهو أحد الشهود الذين فقدوا ثلاثة من أصدقائهم، في موقع الحادث: "كنا جميعا مجتمعين في الصلاة، وفجأة انهارت السقالة وبدأ الناس يتساقطون".

وحذر تششالي تيلاهون، المسؤول المحلي، من أن عدد القتلى قد يرتفع. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار كنيسة في إثيوبيا
lebanon 24
02/10/2025 07:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى أكثر من 800
lebanon 24
02/10/2025 07:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
lebanon 24
02/10/2025 07:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة جديدة من الكوليرا في السودان وتسجيل عشرات القتلى
lebanon 24
02/10/2025 07:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الألمانية

سكاي نيوز

هذا البلد

سكاي نيو

الكنيست

المصلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:31 | 2025-10-02
00:29 | 2025-10-02
23:41 | 2025-10-01
23:33 | 2025-10-01
23:32 | 2025-10-01
23:30 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24