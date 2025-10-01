25
عربي-دولي
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:32
أكد
البيت الأبيض
أمس الأربعاء إجراء
واشنطن
محادثات حساسة جارية بشأن خطة غزة.
وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن المهلة المحددة لرد حركة
حماس
لا تزال قائمة كما هي.
إلى ذلك ، أعلن الديوان الأميري
القطري
في بيان، ان أمير قطر الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
، ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الأربعاء، خطة الأخير لإنهاء الحرب في
قطاع غزة
.
وأضاف البيان أن الأمير "جدد التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام"، معبرا عن ثقته في قدرة الدول الداعمة للخطة على الوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان
ترامب
أمهل، يوم الثلاثاء الماضي، حماس ما بين 3 و4 أيام لتسليم ردها على المقترح الأميركي، وإلا "واجهت مصيراً قاتماً"، وفق تعبيره، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مقرب من حماس أن الأخيرة بدأت بدراسة المقترح، لافتاً إلى أن المناقشات قد تستغرق أياماً.
في حين، كشف مصدر من حركة حماس أن الأخيرة طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين توضيح بعض البنود والنقاط الواردة في الخطة.(العربية)
