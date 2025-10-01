مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض

Advertisement

أكد أمس الأربعاء إجراء محادثات حساسة جارية بشأن خطة غزة.وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن المهلة المحددة لرد حركة لا تزال قائمة كما هي.إلى ذلك ، أعلن الديوان الأميري في بيان، ان أمير قطر الشيخ ، ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ، أمس الأربعاء، خطة الأخير لإنهاء الحرب في .وأضاف البيان أن الأمير "جدد التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام"، معبرا عن ثقته في قدرة الدول الداعمة للخطة على الوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني.وكان أمهل، يوم الثلاثاء الماضي، حماس ما بين 3 و4 أيام لتسليم ردها على المقترح الأميركي، وإلا "واجهت مصيراً قاتماً"، وفق تعبيره، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مقرب من حماس أن الأخيرة بدأت بدراسة المقترح، لافتاً إلى أن المناقشات قد تستغرق أياماً.في حين، كشف مصدر من حركة حماس أن الأخيرة طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين توضيح بعض البنود والنقاط الواردة في الخطة.(العربية)