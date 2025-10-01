Advertisement

عربي-دولي

مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1424180-638949836019420325.jpeg
Doc-P-1424180-638949836019420325.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد البيت الأبيض أمس الأربعاء إجراء واشنطن محادثات حساسة جارية بشأن خطة غزة.
Advertisement

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن المهلة المحددة لرد حركة حماس لا تزال قائمة كما هي.

إلى ذلك ، أعلن الديوان الأميري القطري في بيان، ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خطة الأخير لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الأمير "جدد التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام"، معبرا عن ثقته في قدرة الدول الداعمة للخطة على الوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان ترامب أمهل، يوم الثلاثاء الماضي، حماس ما بين 3 و4 أيام لتسليم ردها على المقترح الأميركي، وإلا "واجهت مصيراً قاتماً"، وفق تعبيره، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مقرب من حماس أن الأخيرة بدأت بدراسة المقترح، لافتاً إلى أن المناقشات قد تستغرق أياماً.

في حين، كشف مصدر من حركة حماس أن الأخيرة طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين توضيح بعض البنود والنقاط الواردة في الخطة.(العربية)


مواضيع ذات صلة
متحدث الرئيس الأوكراني: القادة لا زالوا في البيت الأبيض والمحادثات قد تستمر بصيغة مختلفة
lebanon 24
02/10/2025 07:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: دعوة بوتين للرئيس الأميركي لزيارة موسكو لا تزال قائمة والخطوة التالية تعتمد عليه
lebanon 24
02/10/2025 07:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: أمام حماس 3 إلى 4 أيام للرد على خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
02/10/2025 07:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير في البيت الأبيض: نتوقع الحصول على رد حماس في الأيام القادمة
lebanon 24
02/10/2025 07:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

تميم بن حمد آل ثاني

دونالد ترامب

البيت الأبيض

قطاع غزة

آل ثاني

دونالد

واشنطن

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:31 | 2025-10-02
00:29 | 2025-10-02
23:41 | 2025-10-01
23:33 | 2025-10-01
23:30 | 2025-10-01
23:22 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24