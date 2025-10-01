25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد التلميحات بشأن استثمارات صهر ترامب ودوره بخطة غزة.. هكذا علق البيت الأبيض
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التلميحات إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يساعد الحكومة الأميركية في شؤون تتعلق بقطر والإمارات والسعودية، نظرا لاستثماراتها في شركته "أفينيتي بارتنرز".
Advertisement
وقالت ليفيت ردا على سؤال من أحد المراسلين خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض: "أعتقد أنه من الحقير للغاية أن تحاولوا التلميح إلى أنه من غير اللائق أن يضع جاريد كوشنر، الذي يحظى باحترام واسع النطاق حول العالم ويثق ثقة كبيرة في العلاقات مع هؤلاء الشركاء الأساسيين في هذه الدول، خطة سلام شاملة ومفصلة من 20 بندا بشأن غزة، لا يمكن لأي إدارة أخرى تحقيقها".
ووصفت ليفيت مشاركة كوشنر بأنها تبرع بـ"طاقته ووقته لحكومتنا" من أجل "ضمان السلام العالمي"، كونه لا يعمل بصفة رسمية.
وذكرت، في إشارة إلى الخطة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة: "يدعم العالم أجمع تقريبا هذه الخطة التي كرس جاريد كوشنر وقته للمساعدة في إعدادها، إلى جانب مبعوثنا الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس، ورئيس
الولايات المتحدة
، ووزير الخارجية، وفريق الرئيس للأمن القومي بأكمله، ونحن فخورون جدا بهذه الخطة، ونأمل أن تقبلها حركة
حماس
لأنها ستؤدي إلى شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ترامب يبدأ مباحثات مع نتنياهو في البيت الأبيض بشأن الخطة الأميركية لوقف حرب غزة
Lebanon 24
ترامب يبدأ مباحثات مع نتنياهو في البيت الأبيض بشأن الخطة الأميركية لوقف حرب غزة
02/10/2025 07:58:22
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يتوقع موافقة نتنياهو وحماس على خطته بشأن غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يتوقع موافقة نتنياهو وحماس على خطته بشأن غزة
02/10/2025 07:58:22
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: أمام حماس 3 إلى 4 أيام للرد على خطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: أمام حماس 3 إلى 4 أيام للرد على خطة ترامب بشأن غزة
02/10/2025 07:58:22
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن مقترحه لوقف حرب غزة
Lebanon 24
ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن مقترحه لوقف حرب غزة
02/10/2025 07:58:22
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
روسيا اليوم
نائب الرئيس
الإمارات
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين
Lebanon 24
رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين
00:31 | 2025-10-02
02/10/2025 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
Lebanon 24
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
00:29 | 2025-10-02
02/10/2025 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
23:33 | 2025-10-01
01/10/2025 11:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
Lebanon 24
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
23:32 | 2025-10-01
01/10/2025 11:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
Lebanon 24
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
23:30 | 2025-10-01
01/10/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:31 | 2025-10-02
رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين
00:29 | 2025-10-02
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
23:33 | 2025-10-01
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
23:32 | 2025-10-01
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
23:30 | 2025-10-01
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
23:22 | 2025-10-01
العدد قد يرتفع أكثر.. عشرات القتلى بانهيار كنيسة في هذا البلد
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 07:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24