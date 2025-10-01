25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
في قرية تابعة لمحافظة حمص في
سوريا
، قتل ثلاثة أشخاص أمس الأربعاء جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين.
Advertisement
وأعلن قائد الأمن الداخلي في
محافظة حمص
بسوريا مرهف النعسان مقتل 3 شبان في قرية "عناز" في وادي النصارى بالمحافظة، إثر حادثة إطلاق نار نفذها أشخاص مجهولو الهوية.
ودان النعسان "الجريمة النكراء بأشد العبارات"، وأكد "الرفض المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".
وأشار إلى أن "الهدف من هذا العمل الإجرامي هو زعزعة الأمن وإثارة الرعب في المنطقة، ومحاولة التأثير على العملية
الانتخابية
لمجلس الشعب".
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق المنطقة ومتابعة مجريات الحادث والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
ودعا المواطنين إلى "التحلي بالهدوء وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو الاستفزازات، مع استمرار التحقيقات بدقة وحرص لكشف جميع ملابسات الحادث، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه إلى
القضاء
المختص لينال الجزاء العادل".(العربية)
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
02/10/2025 07:58:28
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
02/10/2025 07:58:28
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
02/10/2025 07:58:28
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة نيويورك: 3 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار في منطقة بروكلين
Lebanon 24
شرطة نيويورك: 3 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار في منطقة بروكلين
02/10/2025 07:58:28
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشعب
الانتخابية
محافظة حمص
القضاء ا
القضاء
لي بال
سوريا
لو ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين
Lebanon 24
رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين
00:31 | 2025-10-02
02/10/2025 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
Lebanon 24
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
00:29 | 2025-10-02
02/10/2025 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التلميحات بشأن استثمارات صهر ترامب ودوره بخطة غزة.. هكذا علق البيت الأبيض
Lebanon 24
بعد التلميحات بشأن استثمارات صهر ترامب ودوره بخطة غزة.. هكذا علق البيت الأبيض
23:41 | 2025-10-01
01/10/2025 11:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
Lebanon 24
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
23:32 | 2025-10-01
01/10/2025 11:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
Lebanon 24
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
23:30 | 2025-10-01
01/10/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:31 | 2025-10-02
رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين
00:29 | 2025-10-02
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
23:41 | 2025-10-01
بعد التلميحات بشأن استثمارات صهر ترامب ودوره بخطة غزة.. هكذا علق البيت الأبيض
23:32 | 2025-10-01
مهلة حماس لا تزال قائمة.. هذا ما كشفه البيت الأبيض
23:30 | 2025-10-01
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
23:22 | 2025-10-01
العدد قد يرتفع أكثر.. عشرات القتلى بانهيار كنيسة في هذا البلد
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 07:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24