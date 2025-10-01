Advertisement

عربي-دولي

مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:33
في قرية تابعة لمحافظة حمص في سوريا، قتل ثلاثة أشخاص أمس الأربعاء جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين.
وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص بسوريا مرهف النعسان مقتل 3 شبان في قرية "عناز" في وادي النصارى بالمحافظة، إثر حادثة إطلاق نار نفذها أشخاص مجهولو الهوية.

ودان النعسان "الجريمة النكراء بأشد العبارات"، وأكد "الرفض المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".

وأشار إلى أن "الهدف من هذا العمل الإجرامي هو زعزعة الأمن وإثارة الرعب في المنطقة، ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب".

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق المنطقة ومتابعة مجريات الحادث والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

ودعا المواطنين إلى "التحلي بالهدوء وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو الاستفزازات، مع استمرار التحقيقات بدقة وحرص لكشف جميع ملابسات الحادث، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل".(العربية)
 
