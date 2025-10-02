Advertisement

عربي-دولي

رئيس الأركان السوري في روسيا.. هذا ما سيبحثه مع المسؤولين

Lebanon 24
02-10-2025
وصل رئيس هيئة الأركان العامة السورية علي النعسان إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رسمي من وزارة الدفاع.
وكان في استقبال الوفد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وفق ما ذكرت قناة وزارة الدفاع السورية على تليغرام مساء الأربعاء.
فيما تندرج هذه الزيارة في سياق تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
