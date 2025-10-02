اجتماع أوروبي في كوبنهاغن لمناقشة حرب أوكرانيا

Advertisement

دعي نحو 50 قائدا أوروبيا إلى اجتماع في كوبنهاغن، اليوم الخميس، يركز على الحرب في والأمن .ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير في القمة السابعة للمجتمع السياسي الأوروبي، التي تأتي عقب اجتماع قادة الـ27 يوم الأربعاء في كوبنهاغن أيضا.تشمل التي سيناقشها كيفية تعزيز أوكرانيا ووضع الأمن في وسبل جعل القارة أكثر أمانا. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات المتعلقة بالأمن الأوروبي أيضا إلى الأمن الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة.ويضم الضيوف الـ47 المدعوون جميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة دول خارج التكتل مثل المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا. أما وبيلاروس فلم تدعيا إلى هذه الاجتماعات.كما دعي رؤساء منظمات مهمة لأوروبا، مثل لحلف مارك روته.