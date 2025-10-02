Advertisement

اجتماع أوروبي في كوبنهاغن لمناقشة حرب أوكرانيا

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:20
دعي نحو 50 قائدا أوروبيا إلى اجتماع في كوبنهاغن، اليوم الخميس، يركز على الحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي.
ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة السابعة للمجتمع السياسي الأوروبي، التي تأتي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الأربعاء في كوبنهاغن أيضا.

تشمل القضايا التي سيناقشها القادة كيفية تعزيز أوكرانيا ووضع الأمن في أوروبا وسبل جعل القارة أكثر أمانا. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات المتعلقة بالأمن الأوروبي أيضا إلى الأمن الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

ويضم الضيوف الـ47 المدعوون جميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة دول خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا. أما روسيا وبيلاروس فلم تدعيا إلى هذه الاجتماعات.

كما دعي رؤساء منظمات مهمة لأوروبا، مثل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24