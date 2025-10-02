لضرب العمق الروسي.. صحيفة تكشف ما يخطط له ترامب



وتتبادل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن تقرير الصحيفة قال إن التطور الجديد سيجعل من السهل على أوكرانيا قصف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى بهدف حرمان من الإيرادات والنفط. أفاد مسؤولون أميركيون أن ستزود بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في ، في الوقت الذي تدرس فيه ما إذا كانت سترسل أسلحة إلى كييف تمكنها من ضرب المزيد من الأهداف، وفق ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.وتتبادل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن تقرير الصحيفة قال إن التطور الجديد سيجعل من السهل على أوكرانيا قصف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى بهدف حرمان من الإيرادات والنفط.

كما أضافت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين يطلبون من دول حلف شمال الأطلسي تقديم دعم مماثل.



كذلك أوضح المسؤولون أن الموافقة على تقديم معلومات استخباراتية إضافية جاءت قبل وقت قصير من منشور للرئيس الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت أشار فيه إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا، في تحول مفاجئ للهجته لصالح كييف.

يذكر أن كان أكد أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية أن "ظنه خاب" في نظير الروسي .



لاسيما أن الرئيس الأميركي كان يعول على إنهاء الحرب الروسية بشكل سريع، خصوصاً بعد القمة التي عقدها مع بوتين في ألاسكا، منتصف أغسطس الماضي، ووصفها حينها بالممتازة، متحدثاً عن لقاء قريب قد يجمع بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن هذا لم يحصل.