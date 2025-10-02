28
عربي-دولي
لضرب العمق الروسي.. صحيفة تكشف ما يخطط له ترامب
Lebanon 24
02-10-2025
|
01:23
A-
A+
أفاد مسؤولون أميركيون أن
الولايات المتحدة
ستزود
أوكرانيا
بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في
روسيا
، في الوقت الذي تدرس فيه
واشنطن
ما إذا كانت سترسل أسلحة إلى كييف تمكنها من ضرب المزيد من الأهداف، وفق ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.
وتتبادل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن تقرير الصحيفة قال إن التطور الجديد سيجعل من السهل على أوكرانيا قصف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى بهدف حرمان
موسكو
من الإيرادات والنفط.
كما أضافت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين
الأميركيين
يطلبون من دول حلف شمال الأطلسي تقديم دعم مماثل.
كذلك أوضح المسؤولون أن الموافقة على تقديم معلومات استخباراتية إضافية جاءت قبل وقت قصير من منشور للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت أشار فيه إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا، في تحول مفاجئ للهجته لصالح كييف.
يذكر أن
ترامب
كان أكد أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية أن "ظنه خاب" في نظير الروسي
فلاديمير بوتين
.
لاسيما أن الرئيس الأميركي كان يعول على إنهاء الحرب الروسية
الأوكرانية
بشكل سريع، خصوصاً بعد القمة التي عقدها مع بوتين في ألاسكا، منتصف أغسطس الماضي، ووصفها حينها بالممتازة، متحدثاً عن لقاء قريب قد يجمع
الرئيس الروسي
بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن هذا لم يحصل.
