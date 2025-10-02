Advertisement

عربي-دولي

"الأف بي آي" يقطع علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:29
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي،إنه قطع علاقاته مع "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة يهودية بارزة تتعقب معاداة السامية، بعد أن انتقد المحافظون المجموعة لإدراجها منظمة الناشط الأميركي الراحل تشارلي كيرك.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن المكتب "لن يتعاون مع واجهات سياسية تتنكر في هيئة رقابة".

ولم تستجب رابطة مكافحة التشهير بعد لطلب للتعليق.

وجاء قرار باتيل في أعقاب انتقادات وجهها نشطاء وقادة يمينيون لرابطة مكافحة التشهير، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك، بسبب إدراجها منظمة (نقطة تحول الولايات المتحدة) التي ترأسها كيرك في "مسرد التطرف والكراهية" على موقعها الإلكتروني.
مكتب التحقيقات الفيدرالي

الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

إيلون ماسك

مدير مكتب

الفيدرالي

يهودية

