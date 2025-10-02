"الأف بي آي" يقطع علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير.. اليكم ما جرى

Advertisement

قال الأميركي،إنه قطع علاقاته مع "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة بارزة تتعقب معاداة السامية، بعد أن انتقد المحافظون المجموعة لإدراجها منظمة الناشط الأميركي الراحل تشارلي كيرك.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مدير كاش إن المكتب "لن يتعاون مع واجهات سياسية تتنكر في هيئة رقابة".ولم تستجب رابطة مكافحة التشهير بعد لطلب للتعليق.وجاء قرار باتيل في أعقاب انتقادات وجهها نشطاء وقادة يمينيون لرابطة مكافحة التشهير، بمن فيهم الملياردير ، بسبب إدراجها منظمة (نقطة تحول الولايات المتحدة) التي ترأسها كيرك في "مسرد التطرف والكراهية" على موقعها الإلكتروني.