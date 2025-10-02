اكثر من 80 شهيداً.. القصف الاسرائيلي مستمر على غزة

Advertisement

أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع عدد في القطاع إلى 85 قتيلا جراء منذ فجر أمس الأربعاء.وأوضحت المصادر أن 53 من الشهداء سقطوا في القصف على شمال القطاع فيما استشهد 28 في وسطه و4 في الجنوب.من ناحية أخرى أكدت مصادرُ طبية فلسطينية وفاةَ شخصين جراء المجاعة وسوء التغذية.ونقلت "وفا" عن المصادر الطبية قولها إن "38 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و15 شهيدا إلى ، في مدينة غزة، و19 شهيدا وصلوا إلى في دير البلح، و9 إلى مستشفى العودة في النصيرات، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر في ".وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 9 مواطنين بينهم 7 نساء، وأصيب آخرون، في قصف الجيش منزلا مكون من طابقين قرب أبراج القسطل، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى في المدينة.