عربي-دولي

اكثر من 80 شهيداً.. القصف الاسرائيلي مستمر على غزة

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:35
أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 85 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن 53 من الشهداء سقطوا في القصف على شمال القطاع فيما استشهد 28 في وسطه و4 في الجنوب.

من ناحية أخرى أكدت مصادرُ طبية فلسطينية وفاةَ شخصين جراء المجاعة وسوء التغذية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر الطبية قولها إن "38 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و15 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، في مدينة غزة، و19 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و9 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس".

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 9 مواطنين بينهم 7 نساء، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي منزلا مكون من طابقين قرب أبراج القسطل، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24