قبيل الاجتماع الاوروبي في كوبنهاغن.. تصاعد للتوتر بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:42
فيما يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 85 مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات فورونيغ وبيلغورود وساراتوف وروستوف وفولغوغراد وبينزا.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 85 طائرة مسيرة أوكرانية، 38 منها فوق أراضي مقاطعة فورونيغ، و13 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و11 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، ومسيرتان فوق أراضي مقاطعة بينزا".

إلى ذلك، وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في الوقت الذي تدرس فيه ما إذا كانت سترسل صواريخ إلى كييف يمكنها ضرب مثل هذه الأهداف.
