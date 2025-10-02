قبيل الاجتماع الاوروبي في كوبنهاغن.. تصاعد للتوتر بين روسيا وأوكرانيا

Advertisement

فيما يتواصل التصعيد العسكري بين وأوكرانيا، أعلنت أن دمرت، خلال الليلة الماضية، 85 مسيرة أوكرانية في أجواء ومقاطعات فورونيغ وبيلغورود وساراتوف وروستوف وفولغوغراد وبينزا.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 85 طائرة مسيرة أوكرانية، 38 منها فوق أراضي مقاطعة فورونيغ، و13 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و11 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق أراضي مقاطعة ، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، ومسيرتان فوق أراضي مقاطعة بينزا".إلى ذلك، وقال مسؤولان أميركيان لـ" "، أمس الأربعاء، إن ستزود بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في الوقت الذي تدرس فيه ما إذا كانت سترسل صواريخ إلى يمكنها ضرب مثل هذه الأهداف.