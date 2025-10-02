النفوذ الروسي تراجع بعد انهيار تحالفه مع دمشق.. والناتو يحذر

Advertisement

قال مسؤولون في (الناتو) إن الوجود البحري الروسي في البحر الأبيض المتوسط تراجع بشكل دراماتيكي منذ سقوط نظام في أواخر العام الماضي، وهو ما اعتبره بعضهم مصدر ارتياح مؤقت، بينما حذر آخرون من أن قد تغيّر استراتيجيتها وتلجأ إلى أساليب تهديد غير تقليدية.ووفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتكو" عن مسؤولين في الحلف، فإن الحكومة الجديدة استعادت في يناير الماضي البحرية الروسية في طرطوس، والتي كانت تشكّل المنفذ البحري الدائم الوحيد لموسكو على الجناح الجنوبي للناتو. وحرم فقدان هذه القاعدة من مرافق صيانة وإمداد حيوية، بل أجبرها أحيانًا على إبقاء غواصاتها فوق سطح الماء بشكل غير معتاد، بحسب التقرير.وفي الوقت نفسه، وجّهت ضربات قاسية لأسطول البحر الأسود الروسي عبر صواريخ مضادة للسفن، بينما نشرت سفنًا حربية جديدة في بحر البلطيق لمواجهة الحضور الروسي هناك، ما صعّب على موسكو تخصيص موارد لإرسال سفن وبحارة إلى مناطق أبعد مثل المتوسط.