Advertisement

تواصل طائرات هجومية ومدفعية روسية تابعة لوحدة القوات في "إيفانوفو" المحمولة جواً دفع القوات بعيداً عن تشاسيف يار غربا باتجاه كونستانتينيفكا في دونيتسك، بينما وصلت إلى مشارف مدينة سيفيرسك، شمالي .وجاء في بيان صادر عن وزارة ال: "وحدات الهجوم والمدفعية من وحدة الحرس الجوي في إيفانوفو، وهي جزء من قوات الجنوب، تعمل على تحسين الوضع خلال العمليات الهجومية، ودفع العدو أبعد فأبعد نحو كونستانتينوفكا من قرية تشاسوف يار في دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه خلال إحدى الطلعات الاستكشافية، اكتشف المظليون نظام دفاع أوكراني ومواقع إطلاق النار الرئيسية في معقل في الغابات، والمباني المدمرة. تقدمت فرقة الهجوم ليلاً، مستخدمةً معاطف مقاومة للحرارة لمساعدتهم على التحرك دون أن يُكتشف أمرهم.وبحسب ، فإنه في الصباح الباكر، اقتربت مجموعة من الجنود الروس من العدو ودخلت خندقًا للقوات الأوكرانية دون أن يُكتشف أمرها. تقدموا واقتربوا من مخبأ محصن يضم مقاتلين أوكرانيين، وبدأوا في عليهم. تحت غطاء من نيران المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، قام مظليو إيفانوفو بتطهير المنطقة وترسيخ موطئ قدم لهم.وأضافت : "خلال المعركة، تم تدمير بعض الأسلحة الصغيرة وتحييد فرقة مشاة، وقناصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبفضل التنسيق والشجاعة والبطولة التي أظهرها المظليون الروس، أُنجزت المهمة".وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية، أن خط دفاع القوات الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من ، بما في ذلك مقاطعة خاركيف ودونيتسك، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.(سكاي نيوز)