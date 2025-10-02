Advertisement

عربي-دولي

في دونيتسك.. القوات الروسية تدفع خط المواجهة باتجاه كونستانتينوفكا وتحسن العمليات الهجومية

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:47
تواصل طائرات هجومية ومدفعية روسية تابعة لوحدة القوات في "إيفانوفو" المحمولة جواً دفع القوات الأوكرانية بعيداً عن تشاسيف يار غربا باتجاه كونستانتينيفكا في دونيتسك، بينما وصلت إلى مشارف مدينة سيفيرسك، شمالي المقاطعة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة ال: "وحدات الهجوم والمدفعية من وحدة الحرس الجوي في إيفانوفو، وهي جزء من قوات الجنوب، تعمل على تحسين الوضع خلال العمليات الهجومية، ودفع العدو أبعد فأبعد نحو كونستانتينوفكا من قرية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أنه خلال إحدى الطلعات الاستكشافية، اكتشف المظليون الروس نظام دفاع أوكراني ومواقع إطلاق النار الرئيسية في معقل في الغابات، والمباني المدمرة. تقدمت فرقة الهجوم ليلاً، مستخدمةً معاطف مقاومة للحرارة لمساعدتهم على التحرك دون أن يُكتشف أمرهم.

وبحسب وزارة الدفاع، فإنه في الصباح الباكر، اقتربت مجموعة من الجنود الروس من العدو ودخلت خندقًا للقوات الأوكرانية دون أن يُكتشف أمرها. تقدموا واقتربوا من مخبأ محصن يضم مقاتلين أوكرانيين، وبدأوا في القضاء عليهم. تحت غطاء من نيران المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، قام مظليو إيفانوفو بتطهير المنطقة وترسيخ موطئ قدم لهم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال المعركة، تم تدمير بعض الأسلحة الصغيرة وتحييد فرقة مشاة، وقناصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبفضل التنسيق والشجاعة والبطولة التي أظهرها المظليون الروس، أُنجزت المهمة".

وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية، أن خط دفاع القوات الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركيف ودونيتسك، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.(سكاي نيوز)
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سكاي نيوز

المقاطعة

جمهورية

الرئيسي

الجبهة

