عربي-دولي

مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:22
قرّرت محكمة روسية مصادرة مجموعة الملياردير دينيس شتينجيلوف، بعد أن صنّفته السلطات ووالده نيكولاي على أنهما "متطرفان".

وتُعد مجموعة شتينجيلوف من أبرز منتجي الوجبات الخفيفة والحلويات في روسيا، حيث تمتلك أكثر من 10 مصانع وتنتج نحو 700 منتج مختلف، إضافةً إلى سلسلة متاجر "يارتشه" التي تضم أكثر من 1300 فرع. وتُقدَّر ثروة شتينجيلوف بـ1.4 مليار دولار بحسب فوربس.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي صادرت فيها الدولة الروسية أصول شركات كبرى عبر القضاء، شملت هذا العام شركة لإنتاج الذهب وأخرى للحبوب ومطاراً في موسكو. (ارم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24