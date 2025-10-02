مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه

Advertisement

قرّرت محكمة روسية مصادرة مجموعة الملياردير دينيس شتينجيلوف، بعد أن صنّفته السلطات ووالده نيكولاي على أنهما "متطرفان".وتُعد مجموعة شتينجيلوف من أبرز منتجي الوجبات الخفيفة والحلويات في ، حيث تمتلك أكثر من 10 مصانع وتنتج نحو 700 منتج مختلف، إضافةً إلى سلسلة متاجر "يارتشه" التي تضم أكثر من 1300 فرع. وتُقدَّر ثروة شتينجيلوف بـ1.4 مليار دولار بحسب فوربس.ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من التي صادرت فيها أصول شركات كبرى عبر ، شملت هذا العام شركة لإنتاج وأخرى للحبوب ومطاراً في . (ارم)