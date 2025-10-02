Advertisement

عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة

Lebanon 24
02-10-2025 | 07:01
 دعت الأمم المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع "فظائع وهجمات واسعة النطاق على أساس إتني" في مدينة الفاشر المحاصرة في غرب السودان بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك :"إن الفظائع يمكن تجنبها إذا اتخذت جميع الأطراف إجراءات ملموسة لاحترام القانون الدولي والمطالبة باحترام حياة المدنيين وممتلكاتهم ومنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة".
