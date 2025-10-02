زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

Advertisement

أفادت وكالة الطوارئ والكوارث عن تعرّض لزلزال بقوة 5 درجات ضرب قرب إسطنبول.ولفت والي إسطنبول إلى أنّ لا أضرار أو إصابات جراء زلزال بحر مرمرة حتى الآن.