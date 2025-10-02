Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:18
أفادت وكالة الطوارئ والكوارث التركية عن تعرّض تركيا لزلزال بقوة 5 درجات ضرب بحر مرمرة قرب إسطنبول.
ولفت والي إسطنبول إلى أنّ لا أضرار أو إصابات جراء زلزال بحر مرمرة حتى الآن.
