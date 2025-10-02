Advertisement

عربي-دولي

بعد حرب 12 يومًا.. قدرات إيران الهجومية تضاعفت 10 مرات

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:00
أكد نائب قائد مقر ثار الله في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين نجات، أن قدرة إيران الهجومية تضاعفت عشرة أضعاف مقارنة بمستوى قدراتها في بداية حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.
وفي مقابلة مع وكالة دفاع برس الإيرانية، أوضح الجنرال نجات أن تقييم نقاط الضعف بعد الحرب تم بشكل كامل، وتم تعويض أي قصور وإصلاحه، بما رفع مستوى الجهوزية الهجومية للقوات الإيرانية.

وأشار إلى أن القوات، خصوصًا في سلاح الجو الفضائي، تعرفت على أنظمة الدفاع المعادية وخططها، ووضعوا استراتيجيات لاختراق طبقات الدفاع الفني للعدو، ما أدى إلى رفع قدرة القوات على توجيه ضربات دقيقة للمراكز الحساسة.

وأضاف أن تعزيز القدرات لم يقتصر على المعدات والأنظمة فقط، بل شمل تحديث الخطط العملياتية، وتنظيم التدريبات، والتنسيق بين الوحدات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه التحضيرات المكثفة جعلت القوات الإيرانية جاهزة بشكل كبير لأي مواجهة محتملة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات الجنرال نجات في ظل تطورات عسكرية وإقليمية متسارعة في الشرق الأوسط، وتصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، مع استعدادات مكثفة لمواجهة أي تصعيد محتمل.
 
 
 
الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

حسين نجات

الإيرانية

الإيراني

