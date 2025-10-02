بعد حرب 12 يومًا.. قدرات إيران الهجومية تضاعفت 10 مرات

Advertisement

أكد نائب قائد مقر ثار الله في ، الجنرال ، أن قدرة الهجومية تضاعفت عشرة أضعاف مقارنة بمستوى قدراتها في بداية حرب الـ12 يومًا مع .وفي مقابلة مع وكالة دفاع برس ، أوضح الجنرال نجات أن تقييم نقاط الضعف بعد الحرب تم بشكل كامل، وتم تعويض أي قصور وإصلاحه، بما رفع مستوى الجهوزية الهجومية للقوات الإيرانية.وأشار إلى أن القوات، خصوصًا في سلاح الجو الفضائي، تعرفت على أنظمة الدفاع المعادية وخططها، ووضعوا استراتيجيات لاختراق طبقات الدفاع الفني للعدو، ما أدى إلى رفع قدرة القوات على توجيه ضربات دقيقة للمراكز الحساسة.وأضاف أن تعزيز القدرات لم يقتصر على المعدات والأنظمة فقط، بل شمل تحديث الخطط العملياتية، وتنظيم التدريبات، والتنسيق بين الوحدات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه التحضيرات المكثفة جعلت القوات الإيرانية جاهزة بشكل كبير لأي مواجهة محتملة مع إسرائيل أو .وتأتي تصريحات الجنرال نجات في ظل تطورات عسكرية وإقليمية متسارعة في ، وتصاعد التوتر بين وتل أبيب، مع استعدادات مكثفة لمواجهة أي تصعيد محتمل.