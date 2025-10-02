مع تزايد الضغوط.. هل اقتربت الضربة العسكرية على إيران؟

تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورقة "العقوبات السريعة" (Snapback) في قلب استراتيجيتها تجاه إيران، معتبرة أنها السبيل لجرّ طهران إلى مفاوضات نووية جديدة. لكن هذه الخطوة أثارت قلقاً واسعاً بين الحلفاء الأوروبيين والعرب، خشية أن تقود المنطقة إلى جولة جديدة من الصراع مع أو حتى مواجهة مباشرة مع .

Advertisement

تقول إدارة ترامب إن عقوبات ، التي وافقت الدول الأوروبية على فرضها مع اقتراب الموعد النهائي المتفق عليه، ضرورية للضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي. لكن حلفاء الولايات المتحدة قلقون من أن هذا النهج محفوف بالمخاطر ويهدد بجر المنطقة إلى دوامة صراع جديدة.



قال فالي نصر، أستاذ دراسات والدراسات الدولية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة: "هذه مناورة خطيرة". وأضاف أنه كلما طال أمد عدم استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، زاد احتمال تجدد الصراع. والآن، بعد إعادة فرض ما يُسمى بـ"العقوبات السريعة"، قد يستغرق الأمر أشهرًا قبل أن يستأنف الجانبان المحادثات.



وقال نصر "الخلاصة هي أنه إذا بدأت الولايات المتحدة بالفعل في التفاوض مع إيران، فسيكون ذلك بمثابة وقف فعلي للأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران".



في السياق، قال مسؤول أوروبي، إنّ إعادة فرض العقوبات لم تكن الخيار الأمثل، وإن محاولات تجنب التصعيد مستمرة. وأضاف: "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحًا، ونحن لا نؤمن بالحل العسكري لأزمة الانتشار".



في الأشهر التي تلت الهجمات على منشآتها النووية، زادت إيران من أعمال البناء في موقع رئيسي تحت الأرض، مما يشير إلى أن طهران قد تعيد بناء نفسها بحذر، وفقًا لمراجعة أجرتها صحيفة واشنطن بوست لصور الأقمار الصناعية. كما هددت إيران بمنع المفتشين النوويين من دخول البلاد إذا أُعيد فرض العقوبات، ويدعو المشرعون في البرلمان إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي خطوة يعتقد الكثيرون أنها ستسبق تسليح البرنامج النووي الإيراني.



وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن المزيد من العمل العسكري ضد إيران أصبح مطروحا على الطاولة منذ أن اتفق الجانبان على الهدنة، وقال مسؤولون إسرائيليون هذا الأسبوع لوسائل الإعلام المحلية إنهم يفكرون في توجيه المزيد من الضربات.



وفي إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية، التقطت وسائل إعلام إيرانية محلية تقارير مفتوحة المصدر عن نشر ناقلات وقود أميركية في المنطقة، قائلة إن الأخبار تتزامن مع تصريحات مفادها أن الغرض من العقوبات الإضافية هو "تمهيد الطريق للتهديدات العسكرية".



تُثير مثل هذه التعليقات قلق حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل خاص. وصرح مسؤول حكومي عربي رفيع المستوى مُقرّب من إدارة ترامب: "لا يُمكن للمنطقة اليوم أن تشهد نفس الحرب الإيرانية أو الحروب الأخرى التي شهدناها خلال العامين الماضيين. فالتكلفة باهظة للغاية". وأضاف أنه يُنصح نظراءه بأن "خفض التصعيد" هو الخيار الوحيد.



لكن إدارة ترامب ترى أن الوقت قد حان لزيادة الضغوط، وأن إعادة فرض العقوبات "ستخلق البيئة" من أجل "حل دبلوماسي"، وفقا لمسؤول أميركي مطلع على السياسة.



يهدف هذا الضغط إلى تشجيع قبول أربعة شروط صارمة كأساس لمفاوضات جديدة، وفقًا للمسؤول الأميركي: يجب أن تكون المحادثات "هادفة" ومباشرة، ويجب أن توافق طهران على وقف تخصيب المواد النووية تمامًا وتقييد برنامجها الصاروخي، ويجب أن تتوقف عن تمويل قواتها بالوكالة. كانت هذه الشروط من أبرز العقبات التي واجهتها الجولة السابقة من المفاوضات، ومن المرجح أن تفسرها إيران على أنها غير قابلة للتنفيذ.





اجتمع المفاوضون الإيرانيون والأميركيون لخمس جولات من المحادثات على مدار شهرين هذا الصيف، لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وصرح المسؤول الأميركي بأن إدارة ترامب تعتقد أن عدم إحراز تقدم يعود إلى "عدم جدية" الإيرانيين، وعدم منح فريقهم التفاوضي تفويضًا للتوصل إلى اتفاق. وقد عُلقت تلك المفاوضات عندما هاجمت إسرائيل إيران في 13 حزيران.



تلت ذلك حربٌ استمرت ١٢ يومًا بين إسرائيل وإيران، تخللتها جولةٌ واحدة من الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية. وانتهت باتفاق هشّ لوقف إطلاق النار توسطت فيه إدارة ترامب، ولم يتضمن اتفاقًا مكتوبًا أو آليات مراقبة أو مسارًا دبلوماسيًا لتحقيق سلام دائم. وحتى مع إعلانه عن الهدنة، هدد نتنياهو بتجدد الصراع. وقال: "لا ننوي التراجع عن موقفنا".



قال نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: "يجب ألا نسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية العسكرية. يجب التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب".



شركاء الولايات المتحدة في الخليج العربي معرضون للخطر بشكل خاص. فالمنطقة مليئة بالمنشآت العسكرية الأميركية، بما في ذلك في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فبعد الضربات الأميركية في حزيران، ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية أميركية في قطر.



ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ التوترات: فقد أدى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولي حماس في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر إلى زيادة المخاوف في الخليج بشأن استعداد إسرائيل الواضح لتنفيذ ضربات غير متوقعة، حتى لو كانت تهدد بزعزعة استقرار العلاقات الإقليمية - وأثار تساؤلات جديدة حول فعالية المظلة الأمنية الأميركية.



هناك أسباب عديدة تجعل تجدد الصراع بين إسرائيل وإيران غير محتمل، وفقًا لأفشون أوستوفار، الخبير في الشؤون الإيرانية وأستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا. وأضاف أن إسرائيل دمّرت بالفعل البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، وأن إيران لا ترغب في إعادة بناء منشآت التخصيب المتضررة. وبعد أن أظهرت إسرائيل مدى اختراق المخابرات الإسرائيلية لقوات الأمن الإيرانية، من خلال هجمات نُفذت في عمق إيران، لا بد أن قادة البلاد يدركون أن مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى هجوم. لكن أوستوفار قال إن إيران قد تبدأ باختبار حدودها.



إذا فعلت ذلك، فقد تشعر إسرائيل، كما تعلم، بأنها بحاجة إلى جزّ العشب في إيران من حين لآخر. كما تعلم، كلما بنت إيران هذه الأشياء، يقصفونها، وهذا يُؤخر إيران ستة أشهر أخرى، كما قال.



وأضاف "قد تدخل في نوع من دورة الصراع منخفض الكثافة التي تستمر لبعض الوقت".



لسنوات، وصفت إسرائيل عملياتها العسكرية المتقطعة ضد حماس في غزة بـ" جزّ العشب "، وهي عبارةٌ اعتبرها النقاد مبررًا لعمليات عسكرية لا نهاية لها تفتقر إلى أهداف استراتيجية. وفي ، واصلت إسرائيل، بعد وقف إطلاق النار مع ، شنّ غارات على جنوب البلاد.



تشمل عقوبات "سناب باك" التي فرضتها الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع، حظرًا على الأسلحة التقليدية، وحظرًا على تخصيب اليورانيوم، وقيودًا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول. رُفعت هذه القيود بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم التفاوض عليه بين طهران وإدارة أوباما وحكومات أخرى. وتُزيل إعادة فرضها أحد آخر بنود الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.



قلل المسؤولون الإيرانيون من شأن تأثير العقوبات الجديدة. وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للصحفيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي: "فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، الواقع هو أننا نعاني من العقوبات منذ 45 عامًا، وإذا استطعنا حل خلافاتنا، فسنتمكن من تجاوز معظم آثار الأزمة الحالية".



قال بيزيشكيان إن إيران لا تزال مستعدة للحوار، لكنه حذّر من تضرر علاقتها مع الولايات المتحدة. وأضاف: "جدار انعدام الثقة بيننا وبين الأميركيين سميك وطويل جدًا".



يرى المسؤول الحكومي العربي الرفيع أن ضعف إيران يُمثل دافعًا لتوخي الحذر وتجنب المزيد من المواجهات العسكرية. ويخشى كثيرون في المنطقة من أن يؤدي أي عمل عسكري إضافي ضد إيران إلى موجات من عدم الاستقرار الإقليمي، على غرار ما أعقب انهيار نظام صدام حسين في العراق.



وأضاف المسؤول العربي أن "الدبلوماسية يجب أن تكون الطريق إلى الأمام". (واشنطن بوست)