Advertisement

عربي-دولي

أزمة جديدة بين طهران وواشنطن.. رفض منح وفد إيران تأشيرة لحضور قرعة المونديال

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1424449-638950222179083932.png
Doc-P-1424449-638950222179083932.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن السلطات الأميركية رفضت منح وفد رسمي من الاتحاد تأشيرة دخول للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقررة في 5 كانون الاول المقبل في واشنطن.
Advertisement

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أمير مهدي علوي، أن القرار شمل رئيس الاتحاد مهدي تاج، ومدرب المنتخب أمير قلعة نوحي، وسبعة مسؤولين آخرين، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تواصل لحل الأزمة قبل الموعد النهائي أواخر تشرين الثاني.

وأشار علوي إلى أن حفل القرعة وورشة العمل الأولية للفيفا يستلزمان حضور المدرب ورئيس الاتحاد ومديري الشؤون الدولية والإعلام والمراسم، لافتاً إلى أن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو سبق أن وعد ببذل الجهود لضمان مشاركة البعثة الإيرانية.

يُذكر أن إيران ضمن 17 منتخباً حسمت تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماكرون: رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة غير مقبول وأدعو أميركا إلى التراجع عن قرارها
lebanon 24
03/10/2025 02:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور رئيس الفيفا.. ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026
lebanon 24
03/10/2025 02:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: عدم منح الوفد الفلسطيني التأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة مؤسف للغاية
lebanon 24
03/10/2025 02:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!
lebanon 24
03/10/2025 02:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

سكاي نيوز

الإيرانية

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24