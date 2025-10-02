23
عربي-دولي
أزمة جديدة بين طهران وواشنطن.. رفض منح وفد إيران تأشيرة لحضور قرعة المونديال
Lebanon 24
02-10-2025
|
10:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد
الإيراني
لكرة القدم
أن السلطات الأميركية رفضت منح وفد رسمي من الاتحاد تأشيرة دخول للمشاركة في مراسم قرعة
كأس العالم
2026، المقررة في 5 كانون الاول المقبل في
واشنطن
.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أمير مهدي
علوي
، أن القرار شمل
رئيس الاتحاد
مهدي تاج، ومدرب المنتخب أمير قلعة نوحي، وسبعة مسؤولين آخرين، مؤكداً أن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) على تواصل لحل الأزمة قبل الموعد النهائي أواخر تشرين الثاني.
وأشار علوي إلى أن حفل القرعة وورشة العمل الأولية للفيفا يستلزمان حضور المدرب ورئيس الاتحاد ومديري الشؤون الدولية والإعلام والمراسم، لافتاً إلى أن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو سبق أن وعد ببذل الجهود لضمان مشاركة البعثة
الإيرانية
.
يُذكر أن
إيران
ضمن 17 منتخباً حسمت تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي تستضيفه
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك. (سكاي نيوز)
