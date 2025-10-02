أزمة جديدة بين طهران وواشنطن.. رفض منح وفد إيران تأشيرة لحضور قرعة المونديال

Advertisement

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أمير مهدي ، أن القرار شمل مهدي تاج، ومدرب المنتخب أمير قلعة نوحي، وسبعة مسؤولين آخرين، مؤكداً أن (فيفا) على تواصل لحل الأزمة قبل الموعد النهائي أواخر تشرين الثاني.وأشار علوي إلى أن حفل القرعة وورشة العمل الأولية للفيفا يستلزمان حضور المدرب ورئيس الاتحاد ومديري الشؤون الدولية والإعلام والمراسم، لافتاً إلى أن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو سبق أن وعد ببذل الجهود لضمان مشاركة البعثة .يُذكر أن ضمن 17 منتخباً حسمت تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي تستضيفه وكندا والمكسيك. (سكاي نيوز)