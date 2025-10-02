عن المهلة الأخيرة للموافقة على خطته لإنهاء الحرب... تهديد جديد من ترامب لحماس

Advertisement

قال المتحدثة باسم "إن وفريقه عملا دون كلل من أجل وضع خطة السلام في غزة".وأكد "أن خطة وقف الحرب في غزة مقبولة ونتوقع أن تقبلها لنمضي قدما نحو شرق أوسط أكثر سلاما".وتابع "سنواصل بيع الأسلحة لحلف كي يتمكن من توفير تلك الأسلحة لأوكرانيا".وأشار الى "أن ترامب يريد انتهاء الحرب في وأوضح ذلك لطرفي النزاع".وأضاف "أن أوضح أنه يرغب في سماع رد حماس قريبا ونتوقع ونأمل أن تقبل الخطة التي اقترحها ويتكوف".ووقال "واثقون من أن الرئيس سيرسم خطا أحمر لحماس وفريقه عمل بجد على الخطة التي لاقت استحسانا عالميا".