عربي-دولي

عن المهلة الأخيرة للموافقة على خطته لإنهاء الحرب... تهديد جديد من ترامب لحماس

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:10
قال المتحدثة باسم البيت الأبيض "إن ترامب وفريقه عملا دون كلل من أجل وضع خطة السلام في غزة".
وأكد "أن خطة وقف الحرب في غزة مقبولة ونتوقع أن تقبلها حماس لنمضي قدما نحو شرق أوسط أكثر سلاما".
وتابع "سنواصل بيع الأسلحة لحلف شمال الأطلسي كي يتمكن من توفير تلك الأسلحة لأوكرانيا".
وأشار الى "أن ترامب يريد انتهاء الحرب في أوكرانيا وأوضح ذلك لطرفي النزاع".
وأضاف "أن الرئيس ترامب أوضح أنه يرغب في سماع رد حماس قريبا ونتوقع ونأمل أن تقبل الخطة التي اقترحها ويتكوف".
ووقال "واثقون من أن الرئيس ترمب سيرسم خطا أحمر لحماس وفريقه عمل بجد على الخطة التي لاقت استحسانا عالميا".
وأكد "أن المهلة الأخيرة لحماس ستكون نهاية هذا الأسبوع".
 
 
(الجزيرة)
