مسؤول إيراني بارز: تفوّقنا على "العدو" بالصواريخ والبرّ!

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:22
اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، مساء اليوم الخميس، أن "المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط".
وأشار قاليباف إلى ان "العدو متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ". 

تابع: "استهدفنا أحد أكبر المراكز البحثية الإسرائيلية وكشفنا ضعفه". 
