مرض "الركيتسيا" ينتشر في دولة عربيّة... ما هي أعراضه؟

أعلن في ، عن تسجيل إصابات بمرض "الركيتسيا" الذي ينتقل عن طريق الحشرات، ويظهر في المناطق التي تكثر فيها الغابات والحيوانات البريّة.

Advertisement



وبحسب المركز، تتضمن أعراض "الركيتسيا" ارتفاعاً في درجة الحرارة، وظهور طفح جلدي غالباً على الأطراف، مع صداع وآلام في الجسم، وفي بعض الحالات قد تتطور الأعراض وتصبح أكثر خطورة. (العربية)