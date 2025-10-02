Advertisement

عربي-دولي

مرض "الركيتسيا" ينتشر في دولة عربيّة... ما هي أعراضه؟

Lebanon 24
02-10-2025
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل إصابات بمرض "الركيتسيا" الذي ينتقل عن طريق الحشرات، ويظهر في المناطق التي تكثر فيها الغابات والحيوانات البريّة.
وبحسب المركز، تتضمن أعراض "الركيتسيا" ارتفاعاً في درجة الحرارة، وظهور طفح جلدي غالباً على الأطراف، مع صداع وآلام في الجسم، وفي بعض الحالات قد تتطور الأعراض وتصبح أكثر خطورة. (العربية)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24