عربي-دولي

بالصور... إلقاء القبض على "ملك" وزوجته بعد صدور قرار من المحكمة

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:50
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، أنّ الشرطة الاسكتلنديّة ألقت القبض على الملك أتهيني المعروف بكوفي أوفيه زعيم قبيلة إفريقية تُطلق على نفسها "مملكة كوبالا"، وعلى زوجته الزيمبابوية جان جاشو التي تُطلق على نفسها اسم "الملكة ناندي"، وعلى خادمتهما الأميركيّة كاورا تايلور الملقبة بـ"أسنات"، في غابة قرب جيدبورغ بعد صدور أمر إخلاء فوري من المحكمة.
وبحسب الصحيفة، فإنّه تمّ الإبلاغ عن اختفاء المحامية الطموحة كاورا تايلور من دالاس في أيار 2025، ومن ثمّ رصدتها عائلتها وهي تعيش مع القبيلة في اسكتلندا.
 
 
وفي الشهر الماضي، تمّ إخطار القبيلة بسبب وجودها على أرض خاصة، حيث اشتكى المالك من الإزعاج، واتخذ خطوات قانونية لإبعاد أوفيه وزوجته وتايلور. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 

