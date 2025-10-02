23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالصور... إلقاء القبض على "ملك" وزوجته بعد صدور قرار من المحكمة
Lebanon 24
02-10-2025
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، أنّ الشرطة الاسكتلنديّة ألقت القبض على الملك أتهيني المعروف بكوفي أوفيه زعيم قبيلة إفريقية تُطلق على نفسها "مملكة كوبالا"، وعلى زوجته الزيمبابوية جان جاشو التي تُطلق على نفسها اسم "
الملكة
ناندي"، وعلى خادمتهما الأميركيّة كاورا
تايلور
الملقبة بـ"أسنات"،
في غابة قرب جيدبورغ بعد صدور أمر إخلاء فوري من المحكمة.
Advertisement
وبحسب الصحيفة، فإنّه تمّ الإبلاغ عن اختفاء المحامية الطموحة كاورا تايلور من
دالاس
في أيار 2025، ومن ثمّ رصدتها عائلتها وهي تعيش مع القبيلة في
اسكتلندا
.
وفي الشهر الماضي، تمّ إخطار القبيلة بسبب وجودها على أرض خاصة، حيث اشتكى المالك من الإزعاج، واتخذ خطوات قانونية لإبعاد أوفيه وزوجته وتايلور. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
03/10/2025 02:43:00
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على طفل نرويجي مشتبه به في تفجير قنبلة يدويّة
Lebanon 24
إلقاء القبض على طفل نرويجي مشتبه به في تفجير قنبلة يدويّة
03/10/2025 02:43:00
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لنشرها "الفسق والفجور".. إلقاء القبض على بلوغر خلال تصوير إعلان
Lebanon 24
لنشرها "الفسق والفجور".. إلقاء القبض على بلوغر خلال تصوير إعلان
03/10/2025 02:43:00
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
Lebanon 24
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
03/10/2025 02:43:00
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روسيا اليوم
البريطاني
تايلور
الملكة
روسيا
حامية
دالاس
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
Lebanon 24
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
16:57 | 2025-10-02
02/10/2025 04:57:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:28 | 2025-10-02
02/10/2025 04:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر
Lebanon 24
من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر
16:18 | 2025-10-02
02/10/2025 04:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟
Lebanon 24
في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟
16:00 | 2025-10-02
02/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
Lebanon 24
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
15:49 | 2025-10-02
02/10/2025 03:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
02:15 | 2025-10-02
02/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-10-02
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
16:28 | 2025-10-02
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:18 | 2025-10-02
من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر
16:00 | 2025-10-02
في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟
15:49 | 2025-10-02
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
15:40 | 2025-10-02
بالفيديو... غارات إسرائيليّة من سماء البقاع على سوريا
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
03/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24