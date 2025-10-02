بالصور... إلقاء القبض على "ملك" وزوجته بعد صدور قرار من المحكمة

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، أنّ الشرطة الاسكتلنديّة ألقت القبض على الملك أتهيني المعروف بكوفي أوفيه زعيم قبيلة إفريقية تُطلق على نفسها "مملكة كوبالا"، وعلى زوجته الزيمبابوية جان جاشو التي تُطلق على نفسها اسم " ناندي"، وعلى خادمتهما الأميركيّة كاورا الملقبة بـ"أسنات"، في غابة قرب جيدبورغ بعد صدور أمر إخلاء فوري من المحكمة. Advertisement

وبحسب الصحيفة، فإنّه تمّ الإبلاغ عن اختفاء المحامية الطموحة كاورا تايلور من في أيار 2025، ومن ثمّ رصدتها عائلتها وهي تعيش مع القبيلة في .

وفي الشهر الماضي، تمّ إخطار القبيلة بسبب وجودها على أرض خاصة، حيث اشتكى المالك من الإزعاج، واتخذ خطوات قانونية لإبعاد أوفيه وزوجته وتايلور. (روسيا اليوم)