عربي-دولي
بالصور... إنفجار في جامعة إيرانيّة وسقوط قتيل وجرحى
Lebanon 24
02-10-2025
|
12:57
وقع انفجار في مختبر في مختبر
كلية الهندسة
والتقنية في
جامعة طهران
، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
وقال المتحدث باسم
إدارة الإطفاء
في
طهران
جلال ملكي
، إنّ "الانفجار كان بسبب أسطوانة هيدروجين"، بينما أشار شهود
عيان
إلى أنّهم سمعوا صوت دوي انفجار قويّ قرب مختبر في الكلية. (الامارات 24)
