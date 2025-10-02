Advertisement

بالصور... إنفجار في جامعة إيرانيّة وسقوط قتيل وجرحى

02-10-2025 | 12:57
وقع انفجار في مختبر في مختبر كلية الهندسة والتقنية في جامعة طهران، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي، إنّ "الانفجار كان بسبب أسطوانة هيدروجين"، بينما أشار شهود عيان إلى أنّهم سمعوا صوت دوي انفجار قويّ قرب مختبر في الكلية. (الامارات 24)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24