بالصور... إنفجار في جامعة إيرانيّة وسقوط قتيل وجرحى

وقع انفجار في مختبر في مختبر والتقنية في ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

Advertisement



وقال المتحدث باسم في ، إنّ "الانفجار كان بسبب أسطوانة هيدروجين"، بينما أشار شهود إلى أنّهم سمعوا صوت دوي انفجار قويّ قرب مختبر في الكلية. (الامارات 24)