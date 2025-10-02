إسرائيل تعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة

Advertisement

قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن سلاح البحرية: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأشارت الى "أن عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة".أضافت: وحدة البحري شاييطت 13 سيطرت بالتوازي على 6 سفن رئيسية بينها ودير ياسين.وأشارت الى أن "جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود ولن يتم إغراقها". (الجزيرة)