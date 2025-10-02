Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1424530-638950331409073637.jpg
Doc-P-1424530-638950331409073637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن سلاح البحرية: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
وأشارت الى "أن عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة".
أضافت: وحدة الكوماندوز البحري شاييطت 13 سيطرت بالتوازي على 6 سفن رئيسية بينها سيروس ودير ياسين.
Advertisement
وأشارت الى أن "جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود ولن يتم إغراقها". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
تشويش إسرائيلي على موقع تتبع سفينة "عمر المختار" لأسطول الصمود المتجهة إلى غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
lebanon 24
03/10/2025 02:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع لمعاريف: 41% من ناخبي نتنياهو يؤيدون خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في مستشفيات غزة: 41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم
lebanon 24
03/10/2025 02:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوماندوز

إسرائيل

الجزيرة

رنا ❗️

سيروس

جزيرة

كومان

سفين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24