عربي-دولي

هجمات مُدمرّة... كيف أصبحت الصواريخ الروسيّة تتجاوز الدفاعات الأوكرانيّة؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 14:00
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "فاينانشال تايمز" قالت إنّ روسيا شنّت هجمات مُدمّرة على أوكرانيا، واستهدفت في الأشهر الأخيرة مصانع طائرات مسيّرة، ما يُشير إلى أنّ موسكو قامت بتعديل صواريخها لتفادي الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتجاوز بطاريات باتريوت الأميركية.
وبحسب مسؤولين، فإنّ روسيا عدّلت نظام "إسكندر-إم" المتنقل، الذي يُطلق صواريخ يصل مداها إلى نحو 500 كلم، إضافة إلى صواريخ "كينزال" الجوية التي يُمكن أن تصل إلى 480 كلم.


وأصبح مسار الصواريخ الروسيّة وفق مسؤول أوكرانيّ، يتبع مساراً تقليدياً قبل أن ينحرف في هبوط حاد أو ينفذ مناورة تهدف إلى إرباك وتفادي صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.

وأوضحت الصحيفة البريطانيّة أنّ "معدل اعتراض الصواريخ الباليستية الأوكرانية تحسن خلال الصيف، حيث وصل إلى 37 في المئة في آب الماضي، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 6 في المئة في أيلول".

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أن كافة صواريخ "إسكندر-إم" الأربعة التي أُطلقت ليلاً تمكّنت من تجاوز الدفاعات وضرب أهدافها.

وأضافت "فاينانشال تايمز"  أنّ "أربعة مصانع للطائرات المسيّرة في كييف وضواحيها تضرّرت بشدّة خلال الصيف، بما في ذلك منشأة تنتج طائرات "بايراكتر" التركية". 

وقال مسؤول غربي مطلع على بيانات الأداء، إنّ "التحسينات الروسية ظهرت بوضوح في انخفاض معدلات الاعتراض، حيث أظهرت الصواريخ تصرفات مختلفة في مرحلتها النهائية، وباتت تنحرف عن المسار التقليدي للاعتراض".

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن نائب وزير الخارجية الأوكرانية سيرغي كيسليتسيا قوله، إنّ "الروس يواصلون تحسين تكنولوجيا صواريخ إسكندر وغيرها بشكل كبير"، ودعا "الشركاء الغربيين إلى وقف تدفق المكونات الغربية إلى روسيا، بما في ذلك عبر الصين". (الإمارات 24)
