عربي-دولي

أحدهم في حالة حرجة... إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:38
أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"،عن إصابة 3 ضباط أحدهم في حالة حرجة، خلال محاولة أحد المسلحين التسلل إلى موقع مُحصّن تابع للجيش الإسرائيلين قرب مخيّم المغازي وسط قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، فإنّ فلسطينيّاً أطلق النار على القوات الإسرائيلية. (روسيا اليوم)
 
 
 
