عربي-دولي
أحدهم في حالة حرجة... إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
02-10-2025
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"،عن إصابة 3 ضباط أحدهم في حالة حرجة، خلال محاولة أحد المسلحين التسلل إلى موقع مُحصّن تابع للجيش الإسرائيلين قرب مخيّم
المغازي
وسط قطاع غزة
.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، فإنّ فلسطينيّاً أطلق النار على القوات
الإسرائيلية
. (روسيا اليوم)
